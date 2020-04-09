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NBA／喬丹告中國山寨侵權案 纏訟8年終勝訴

中央社 / 北京9日綜合外電報導
喬丹（Michael Jordan）狀告中國「喬丹體育」侵權案勝訴，結束長達8年的法律纏訟。 歐新社
喬丹（Michael Jordan）狀告中國「喬丹體育」侵權案勝訴，結束長達8年的法律纏訟。 歐新社

媒體今天報導，中國最高人民法院上月底裁定，美國職籃NBA退役球星喬丹（Michael Jordan）狀告中國「喬丹體育」侵權案勝訴，結束長達8年的法律纏訟。

維護智慧財產權是美中貿易戰核心癥結點之一，北京在雙方1月間簽訂的第一階段協議中，承諾提高對智慧財產的保護。

法新社今天報導說，最高人民法院上月底做出指標性裁決，禁止總公司設在福建的「喬丹體育」使用喬丹姓名的中文翻譯「喬丹」。

先前兩個判決都裁定「喬丹體育」勝訴，最高人民法院上月底推翻先前的判決，裁定喬丹勝訴，但仍允許「喬丹體育」繼續使用喬丹剪影的商標。這個商標和耐吉（Nike）Air Jordan系列球鞋商標類似。

然而，最高人民法院把商標使用權這部分，移交給國家知識產權局（State Intellectual PropertyOffice）重新做出裁定。

喬丹2016年贏得中文譯名「喬丹」的姓名權，但對羅馬拼音書寫的Qiaodan（喬丹）不享有姓名權。

喬丹 NBA

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