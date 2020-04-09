NBA／新書登暢銷榜 凡妮莎：若Kobe看到肯定很驕傲

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）今年初搭機卻遇死劫，消息震驚全世界，不過他近日發行的新書《The Wizenard Series：Season One》成功登上《紐約時報》和Amazon網站的兒童書籍類別高居銷量榜第一，遺孀凡妮莎（Vanessa）對此表示，若丈夫能看到肯定會很驕傲。

布萊恩當時與二女兒吉安娜等9人搭機要去參與一場比賽，卻碰上墜機意外驟逝，不過他的影響力仍在全球蔓延。2018年布萊恩憑藉著《親愛的籃球》奪下第90屆奧斯卡金像獎「最佳動畫短片」時，就曾表示想出版一系列小說來回憶籃球生涯。

而《The Wizenard Series》這系列運動魔幻小說日前在美國正式發表後就成功登上《紐約時報》和Amazon網站銷售榜第一，看到布萊恩的新書受到外界肯定與支持，凡妮莎在IG上表示，「5座總冠軍、5次《紐約時報》最暢銷書籍，曼巴再次出擊。」

凡妮莎感性地寫道，「我的丈夫布萊恩如果能看到，他一定會為自己的新書《The Wizenard Series：Season One》感到驕傲。謝謝你們大家支持他留下來的東西。」

而日前公布的2020年NBA名人堂得獎名單，布萊恩與賈奈特（Kevin Garnett）、鄧肯（Tim Dunacn）一同入列。