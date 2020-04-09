NBA／現役最佳前三名 麥凱倫沒挑柯瑞與KD

誰是NBA現役最佳的三名球員？同樣問題讓每個人回答，可能都有許多不同答案，拓荒者隊球星麥凱倫（C.J. McCollum）的回答中，沒有柯瑞（Stephen Curry），也沒有杜蘭特（Kevin Durant）。

NBA在3月12日因新冠肺炎衝擊全面停賽，球員只能透過線上交流、受訪，麥凱倫就是接受節目「The Boardroom」訪問時和威廉斯（Jay Williams）對談，聊到心目中的前三名NBA球員。

他的答案是湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、去年總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）和公鹿隊有望連莊MVP的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），「我認為詹姆斯現在已經鞏固最佳球員的地位了。」他補充說。

詹姆斯和安戴托昆波都是本季MVP熱門人選，雷納德則是公認的攻守俱佳球星，成麥凱倫心目中的現役最佳前三名；杜蘭特原本也在麥凱倫名單上，但因列入傷兵遭割愛；去年季出打了4場比賽就左手骨折的柯瑞，缺戰數月終於復出，但只打了一場比賽聯盟就因新冠肺炎全面停賽，也成麥凱倫名單上的「遺珠」。