NBA／不拿疫情影響當藉口 快艇目標不變
NBA因新冠肺炎疫情影響而停賽屆滿4周，打亂聯盟和所有球隊計畫，不過快艇隊教頭瑞佛斯（Doc Rivers）強調，球隊目標不會因疫情意外而改變，他也時刻提醒球員，要為復賽做好準備。
快艇目前居西區第2，僅次於「紫金軍團」湖人隊，目前沒有比賽可打，球團仍用各種方式幫助球員維持身體狀況，球隊訓練員就透過視訊召集球員一起進行重訓，同時可囊括約10名球員。
在家常玩模擬高球遊戲的瑞佛斯也透過電話和球員聯繫，他在接受電話訪問時提到，球隊並沒因新冠肺炎疫情而改變，「我試著讓自家球員了解兩件事，一個是我們的目標不變，第二件事情是，當我們回到球場，不能以發生什麼事當成沒贏球的理由。」
「所以我們必須做好事情會改變的心理準備，會有些奇怪的事情，像是改採NCAA的賽制方式，或是把系列賽改成三戰制。」快艇教頭還開玩笑的說，自家球員的年紀都不夠年長，沒經歷聯盟曾經三戰兩勝制的季後賽，但自己可是參與過，「那真的是很危險的系列，每個人都有機會，或是5戰3勝制的系列賽，你就是要準備好，大家都在同一艘船上。」
停賽期間的快艇也有了新標語，瑞佛斯說，「贏得等待」就是這段期間給球員的勉勵字句。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言