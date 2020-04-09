NBA／不拿疫情影響當藉口 快艇目標不變

NBA因新冠肺炎疫情影響而停賽屆滿4周，打亂聯盟和所有球隊計畫，不過快艇隊教頭瑞佛斯（Doc Rivers）強調，球隊目標不會因疫情意外而改變，他也時刻提醒球員，要為復賽做好準備。

快艇目前居西區第2，僅次於「紫金軍團」湖人隊，目前沒有比賽可打，球團仍用各種方式幫助球員維持身體狀況，球隊訓練員就透過視訊召集球員一起進行重訓，同時可囊括約10名球員。

在家常玩模擬高球遊戲的瑞佛斯也透過電話和球員聯繫，他在接受電話訪問時提到，球隊並沒因新冠肺炎疫情而改變，「我試著讓自家球員了解兩件事，一個是我們的目標不變，第二件事情是，當我們回到球場，不能以發生什麼事當成沒贏球的理由。」

「所以我們必須做好事情會改變的心理準備，會有些奇怪的事情，像是改採NCAA的賽制方式，或是把系列賽改成三戰制。」快艇教頭還開玩笑的說，自家球員的年紀都不夠年長，沒經歷聯盟曾經三戰兩勝制的季後賽，但自己可是參與過，「那真的是很危險的系列，每個人都有機會，或是5戰3勝制的系列賽，你就是要準備好，大家都在同一艘船上。」

停賽期間的快艇也有了新標語，瑞佛斯說，「贏得等待」就是這段期間給球員的勉勵字句。