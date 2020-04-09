NBA／訂購籃框還沒來 波格丹諾維奇求助鄰居

NBA受新冠肺炎疫情影響而全面停賽，球員習以為常的作息大翻轉，連球隊練習場都無法使用，不過「山不轉路轉」，國王隊的塞爾維亞籍射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）就算住家沒有籃框，也找到其他替代方式，就是向鄰居借框練投。

以苦練出名的波格丹諾維奇透露，已經準備好為車庫裝備升級，但目前遇到小麻煩，「我已經訂了一個（籃框），但兩個月或是更晚才能到。」他的解決方式是和有籃框的鄰居求助，「有時我會去那裡練投。」

NBA因新冠肺炎影響，在台灣時間3月12日全面停賽，何時復賽目前還沒答案，波格丹諾維奇可能還是得向鄰居借籃框，或是增添自家配備，不過當訂購的籃框送到時，波格丹諾維奇還要自己組裝，這又是另一個考驗。

美國是新冠肺炎重災區，確診數已過42萬例，居全球之冠，造成死亡人數也突破1萬4千人，僅次於義大利和西班牙；全球的確診案例則已突破150萬例，波格丹諾維奇的祖國塞爾維亞確診超過2600例，造成65例死亡。