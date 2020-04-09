NBA／相隔7年重返季後賽 湖人想面對最後挑戰

NBA在台灣時間3月12日因新冠肺炎全面停賽，到今天剛好屆滿4周，湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）接受小型視訊訪問時表示，希望今年賽季能恢復舉辦，這是大家一起努力的方向。

佩林卡在橘郡的住所接受記者群聯合訪問，他提到，在私人生活方面，他花了一些時間幫小孩講解歷史，也有些時間聽擔任兒科醫生的妻子訴說治療新冠肺炎患者的事情，而在籃球端上，他也持續作業，為未來做準備。

「我們必須持續尋找可以繼續比賽的方式和途徑，我們都希望能看到新科冠軍產生。」佩林卡也提到，本季湖人已經通過許多考驗，得到很多「A」的好成績，有些是「A+」，有時是「A-」，但還沒迎接最後也最重要的測驗，他說：「我很感激大家都付出很多，我們真的希望有機會能從一而終。」

停賽前的「紫金軍團」是西區龍頭，早就拿到季後賽門票，是繼2013-14球季後首度闖進季後賽，卻遇新冠肺炎疫情攪局，加上球隊傳奇「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）今年元月因直升機意外驟逝，2020年顯然是湖人難以忘懷的年份。

佩林卡提到，在如此艱難時刻就會特別思念小布，因為小布天性就是遇到障礙和挑戰愈挫愈勇，「這也是我看2020年的方式，不只是失去小布，而是整體來說，我想這些困難時刻會讓我們成長，變得更強壯。」

湖人先前曾宣布，隊上有兩名球員確診新冠肺炎，好消息是兩名球員都痊癒，其餘成員篩檢後結果都呈陰性，不過聯盟何時能復賽，目前仍沒答案。