NBA／參加花式投籃比賽 拉文、楊恩先隔空喊話

NBA和美國《ESPN》計畫舉辦「H-O-R-S-E」花式投籃比賽，參賽名單呼之欲出，包括雷霆隊球星保羅（Chris Paul）、老鷹隊楊恩（Trae Young）和公牛隊拉文（Zach LaVine）都將參加，消息來源透露，還會有幾名WNBA球員和NBA退役球星與會。

受到新冠肺炎影響，這次「H-O-R-S-E」花式投籃比賽無法讓參與者齊聚一堂，每位球員改用影片方式在家參加，前提是住所必須有球場，不管室內或室外皆可，其他規則就和傳統的花式投籃相同，第一位參賽者會選定場上任一位置，並用自己希望方式完成投籃，若順利命中，其他參賽者也必須在同一位置且以同樣方式命中投籃。

球員若失手，就會集到字母H，接下來以此類推直到「H-O-R-S-E」集滿就出局，《ESPN》將轉播這場別開生面的花式投籃比賽。

全明星周過去也曾有「H-O-R-S-E」花式投籃比賽，但僅出現3次，當時規則有限制不得灌籃，已經確定參賽的楊恩還在社群平台和拿過兩屆NBA灌籃大賽冠軍的拉文喊話，強調「絕對不灌籃」，拉文回應兩手一攤和笑到哭的表情符號後，楊恩再補充說「只有半場投籃」，文中可見兩人截然不同的得分型態。

NBA是在台灣時間3月12日全面停賽，何時復賽還沒時間表，拉文在停賽期間已經參加球員版的「NBA 2K20」，但在首輪就出局。