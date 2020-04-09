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例行賽若提前結束 誰是西區季後賽最大遺珠？

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
里拉德、威廉森、德羅展、福克斯(由左至右)原本都還有機會分別帶領拓荒者、鵜鶘、馬刺、國王打進季後賽，如果因疫情而提前結束例行賽，他們的努力就要泡湯了！ 歐新社資料照片
里拉德、威廉森、德羅展、福克斯(由左至右)原本都還有機會分別帶領拓荒者、鵜鶘、馬刺、國王打進季後賽，如果因疫情而提前結束例行賽，他們的努力就要泡湯了！ 歐新社資料照片

如果NBA沒有因為新冠肺炎而停賽，此時距離例行賽結束還剩最後一週，正是各家球隊全力衝刺排名的時刻，對於仍有機會搶進前八的球隊來說，更是寸土必爭的關鍵一週。若是從3月11日最後的排名來看，東區巫師（9）和黃蜂（10）距離前八都有一段不小的距離，西區最後一席則是隱隱有著五搶一的態勢，看來西區老八之爭遠比東區來得激烈。但本季若是就此中止，哪一支沒打進季後賽的西區球隊會最令人覺得可惜呢？

目前站在西區第八的是灰熊（32-33），是西區前八名之中唯一勝率不超過五成的球隊，看來不太可能往前超越第七的獨行俠（40-27），但後面的追兵卻是一個比一個猛。第九的拓荒者（29-37），戰績相同的鵜鶘國王（28-36），甚至是第12的馬刺（27-36）都還有16到19場比賽可打。究竟最後鹿死誰手，依舊難料。一旦球季無法繼續，這四支球隊將因為無法在剩下的比賽中「證明自己」，而成為今年季後賽的遺珠。

要說這四支球隊，每一支都有可惜的理由。對拓荒者來說，當然他們距離灰熊最近，而且在突然停賽之前，他們正準備要對上灰熊。在剩下的賽程中，拓荒者一共會與灰熊對決兩次，從賽程和最新排名來說，他們是最有可能靠著自己的力量追上灰熊的球隊。若是再細看拓荒者剩下來的對手，只有七隊勝率超過五成，取勝難度也低。季初拓荒者被預測能打進季後賽，但開季卻一路走低，好不容易在甜瓜加盟之後一度打出話題和熱度，若是最終未能如願，將會中斷連六季打進季後賽的紀錄。

里拉德(右)有一陣子像是Kobe附身，帶領拓荒者連破強敵，氣勢好像要殺進西區前四都不成問題，但後來神蹟退去，他們又變回平凡的拓荒者。 2019-20 Panini Contenders 球員卡
里拉德(右)有一陣子像是Kobe附身，帶領拓荒者連破強敵，氣勢好像要殺進西區前四都不成問題，但後來神蹟退去，他們又變回平凡的拓荒者。 2019-20 Panini Contenders 球員卡

但若說到話題和熱度，鵜鶘和國王確實是要比拓荒者更勝一籌，兩隊和拓荒者的勝率也只差0.01。先看鵜鶘，在救世主威廉森回歸之後，近期戰績是11勝9敗，勝率超過五成。而因為威廉森的關係，他們目前在全美注目度上，在這四隊當中可說排名第一。威廉森與灰熊莫蘭特之間仍在競逐新人王，原本兩隊也會在例行賽結束前兩度對決，要說全美球迷最期待看到的季後賽黑馬，鵜鶘也絕對勝過其他三隊。

鵜鶘後勢最強，在超級新人威廉森(右下)的強勢出擊下，其他年輕好手也跟著爆發！ 2019-20 Panini Contenders 球員卡
鵜鶘後勢最強，在超級新人威廉森(右下)的強勢出擊下，其他年輕好手也跟著爆發！ 2019-20 Panini Contenders 球員卡

至於國王的近況更是火熱，近十戰打下7勝3敗，不只在這四隊當中排名第一，在西區更僅次於湖人（1）和雷霆（5）的8勝2敗。國王在季初被評為年輕戰力完整，有機會一拼季後賽，但開季就被傷兵打亂步調，主帥華頓還一度傳出帥位不保。好不容易國王在傷兵回歸之後逐漸回穩，在一月的那波六連敗之後，接下來打出三波三連勝。近期對上灰熊和拓荒者也都能取勝，戰力和氣勢都在高點，似乎有機會一舉終結連13季打不進季後賽的乾旱期。

最後來看馬刺，他們連續22季打進季後賽的紀錄，很可能就在本季劃下休止符。原本在季初的戰力評估之中，各家都不看好馬刺能夠留在季後賽名單，但有些專家及球評考量到馬刺的傳統、文化及教練團功力，認為馬刺還有保住西區第八的可能。開季之後，馬刺也確實一路探底，在黑色十一月吞下了八連敗，甚至到了二月還碰上一波五連敗。但因為前面的拓荒者、鵜鶘和國王在這一季也是跌跌撞撞，所以馬刺在起伏之間還留著一線生機。加上馬刺過往總是能在4月份的最後衝刺中創造奇蹟，也讓人期待他們能上演絕地大逆轉。

德羅展(右上)和艾德里奇(左下)的搭配成效不如預期，在人手不足的情況下，馬刺在封館前已是疲態畢露。 2019-20 Panini Contenders 球員卡
德羅展(右上)和艾德里奇(左下)的搭配成效不如預期，在人手不足的情況下，馬刺在封館前已是疲態畢露。 2019-20 Panini Contenders 球員卡

從勝場差距，話題，近況及紀錄這四個角度來看，場差最近的拓荒者，話題最火的鵜鶘，近況最熱的國王，和紀錄最驚人的馬刺，其中任何一支球隊，若是因為無法完成剩下的比賽而錯失了季後賽，都有其可惜的理由。

然而，考量紀錄的重要性，以及完成紀錄的可能性，馬刺仍是這四支球隊中最可惜的球隊。畢竟他們目前追平了聯盟連續打進季後賽的最長紀錄，只差一步就能締造新猷，如果因為新冠肺炎的疫情影響，讓這支擅長拉尾盤的老牌勁旅沒有機會在最後的賽程中創造歷史，那就得再等至少22年，才有另一支球隊能夠站上這個位置。

回想1998年，馬刺總教練波波維奇在接管球隊兵符的第一個完整球季，開啟了這個連續打進季後賽的紀錄旅程，而且馬上就在隔年的縮水賽季中拿下隊史首冠。對照今年，聯盟可能又會出現另一個縮水賽季，在這超過20年的時空跨距之中，若是丟失了馬刺這個季後賽紀錄，即使在往後的20年回頭來看，也將是最可惜的一次錯失。

馬刺 國王 拓荒者 鵜鶘

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