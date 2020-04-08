NBA／看過的最瘋狂灌籃 卡珍斯：不是NBA球員

前湖人隊中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）曾和聯盟許多頂級球星當隊友，包括勇士隊時期的柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson），受傷前也和湖人隊友戴維斯（Anthony Davis）及「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）互動，但他印象最深刻的灌籃卻非這些NBA超級球星，而是一名NFL球員。

亞特蘭大獵鷹隊邊鋒瓊斯（Julio Jones），是卡珍斯看過「最瘋狂灌籃」的演出者，兩人高中曾對陣，瓊斯驚天一灌讓卡珍斯留下深刻印象，時至今日仍沒忘懷，不過卡珍斯想找出當時比賽影片卻遍尋不著，但仍有一段錄音內容，證明這記灌籃確實存在。

31歲的瓊斯身高191公分，他高中就讀阿拉巴馬州的弗利高中，卡珍斯則是同州勒弗洛爾高中成員。瓊斯除是弗利高中的籃球隊先發，美式足球隊表現也亮眼，2006年和07年還包辦全州的跳遠和三級跳冠軍，獲得阿拉巴馬的年度最佳學生運動員，是名「三棲」好手。

瓊斯選擇美式足球為重心，2011年NFL選秀會首輪第6順位被相中，目前已7度入選NFL明星賽、2度入選年度第一隊，在不同賽場仍有亮眼表現。