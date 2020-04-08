快訊

強生入住加護病房 英相「斷頭指揮」與防疫政爭

4歲童中鏢…首例停課幼兒園9人有症狀 3人檢驗中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／看過的最瘋狂灌籃 卡珍斯：不是NBA球員

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
前湖人隊中鋒卡珍斯。 法新社
前湖人隊中鋒卡珍斯。 法新社

前湖人隊中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）曾和聯盟許多頂級球星當隊友，包括勇士隊時期的柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson），受傷前也和湖人隊友戴維斯（Anthony Davis）及「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）互動，但他印象最深刻的灌籃卻非這些NBA超級球星，而是一名NFL球員。

亞特蘭大獵鷹隊邊鋒瓊斯（Julio Jones），是卡珍斯看過「最瘋狂灌籃」的演出者，兩人高中曾對陣，瓊斯驚天一灌讓卡珍斯留下深刻印象，時至今日仍沒忘懷，不過卡珍斯想找出當時比賽影片卻遍尋不著，但仍有一段錄音內容，證明這記灌籃確實存在。

31歲的瓊斯身高191公分，他高中就讀阿拉巴馬州的弗利高中，卡珍斯則是同州勒弗洛爾高中成員。瓊斯除是弗利高中的籃球隊先發，美式足球隊表現也亮眼，2006年和07年還包辦全州的跳遠和三級跳冠軍，獲得阿拉巴馬的年度最佳學生運動員，是名「三棲」好手。

瓊斯選擇美式足球為重心，2011年NFL選秀會首輪第6順位被相中，目前已7度入選NFL明星賽、2度入選年度第一隊，在不同賽場仍有亮眼表現。

卡珍斯 NFL

延伸閱讀

NBA／賭盤一面倒 博弈網站爆2K電競賽預錄

相關新聞

NBA／稱灰狼老闆陰險 賈奈特：沒興趣退休球衣

剛成為籃球名人堂成員的賈奈特（Kevin Garnett），在老東家塞爾蒂克隊的5號球衣已有退休計畫，但他和灰狼老闆泰勒...

NBA／為復賽持續準備 安東尼：自家改成健身房

儘管聯盟面臨無限期停賽，但球員為了因應未來可能的復賽仍舊沒有停止個人訓練，透過各種方式維持體能狀態。近日，安東尼（Carmelo Anthony）在直播時就聊到他在這段時間的心路歷程和居家訓練情況。

NBA／復賽有譜？ 聯盟盼美國勞動節產出新冠軍

NBA何時復賽仍是未知數，昨天NBA主席席佛（Adam Silver）才說在5月之前還不會下定論，但《ESPN》名記者沃...

NBA／看過的最瘋狂灌籃 卡珍斯：不是NBA球員

前湖人隊中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）曾和聯盟許多頂級球星當隊友，包括勇士隊時期的柯瑞（Stephen ...

NBA／停工影響生計 麥凱倫：有150球員是月光族

NBA在上個月因新冠肺炎而全面停賽，聯盟宣布球員在4月1日前仍可領全薪，但也和球員工會協議減薪，直接影響球員收入，拓荒者...

NBA／援助加州醫療人員 賈霸親送900副護目鏡

為了協助對抗新冠肺炎疫情，高齡72歲的傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）特別捐贈了900副護目鏡給加州醫療機關，此外他還錄製一段影片，用以激勵醫療人員的士氣。 更令人感動的是

NBA／自信熱火能爭冠 阿德巴約：我們有能力做到

受到新冠肺炎疫情影響，NBA陷入無限期停賽，何時能夠重啟賽季依然不得而知。但即便如此，熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）依然對未來充滿信心，近日接受採訪時表示，一旦聯盟復賽，熱火將會成為總冠軍

NBA／鼓舞醫療相關人員 湯瑪斯捐贈上千個披薩

根據消息，目前仍待業中的湯瑪斯（Isaiah Thomas）將在美國時間4月7日和14日兩天分別向華盛頓大學所屬的3個醫療中心員工捐贈超過1000份披薩，以支援他們的抗疫工作。報導指出，湯瑪斯此舉也有

NBA／保羅援助義大利疫情 蓋里納利：了不起的人

對蓋里納利（Danilo Gallinari）來說，保羅（Chris Paul）不只是一位隊友，更是掛念並幫忙援助自己家鄉義大利疫情的好朋友。 「他是一個了不起的人，早在義大利疫情開始變得嚴重時

NBA／湯普森恢復良好 父親：他已感受不到疼痛

自從在2019年總冠軍賽第6戰發生左膝十字韌帶撕裂重傷的湯普森（Klay Thompson），之後歷經漫長的手術治療和復健過程，一轉眼就過了10個月之久。近日，湯普森的父親Mychal在一檔電台節目中

NBA／援助塞爾維亞 波格丹諾維奇、畢耶利察捐贈物資

根據《The Athletic》報導，國王隊的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、畢耶利察（Nemanja Bjelica）已經和狄瓦茲的基金會（Ana and Vlade Divac

NBA／全球球團老闆資產榜 快艇鮑默527億美元居首

《富比世》公佈了全球職業球團老闆的資產排行榜，洛杉磯快艇的老闆鮑默（Steve Ballmer）以527億美元的身家擊敗印度富豪安巴尼（Mukesh Ambani）高居第一。 曾任微軟執行長的鮑

熱門新聞

NBA／令人作嘔 歐尼爾透露前妻離開真正原因

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

中職／二軍王上不了一軍 兄弟越來越多4A球員

NBA／因喬治受傷改雙腳跳 勇士前鋒：傷勢嚇到我

NBA／復賽有譜？ 聯盟盼美國勞動節產出新冠軍

NBA／稱灰狼老闆陰險 賈奈特：沒興趣退休球衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。