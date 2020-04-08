NBA／停工影響生計 麥凱倫：有150球員是月光族

NBA在上個月因新冠肺炎而全面停賽，聯盟宣布球員在4月1日前仍可領全薪，但也和球員工會協議減薪，直接影響球員收入，拓荒者隊球星麥凱倫（C.J. McCollum）上節目時為球員發聲，表示可能有三分之一的球員受影響。

NBA的球員發薪日是每月的1日和15日，薪水採分期方式給付，根據NBA勞資協議，若因傳染病、天災等不可抗力因素，導致聯盟無法繼續履行現行勞資集體議價協議時，球隊老闆有權在剩餘賽季遭取消的情況下，按比例扣除球員薪水。

本周已邁入NBA停賽的第四周，麥凱倫和前NBA球員威廉斯（Jay Williams）在上「The Boardroom」節目時提到，聯盟現役有450位球員，他認為其中150人在最近已成為「月光族」，生計受影響。

「我必須說，聯盟有些人已經受虫傷害，因為停工可能造成停薪，我們在這一季可能損失23.5%的收入。」麥凱倫和威廉斯說。

根據數據，2017年NBA球員薪資中位數是250萬美元，平均薪資是693萬6154美元，2019-20球季的最低薪則是89萬3310美元，低收入球員和頂薪球員有極大差距。

麥凱倫提到，新冠肺炎疫情造成的影響始料未及，很多球員或許有很重的生計壓力、要照顧許多家人，尤其現在美國各處都有停工狀況，「我會說，450個球員當中，或許有150個人現在都是月光族。」

他也分享自己一直有進行投資，且分散投資組合降低風險，如此一來就算市場狀況再糟糕，也不至於造成重傷害，「其他人也必須有遠見，不要只是籃球員，不是世界上的運動員，而是一般人。生活轉變速度很快，必須有備用計畫，一個可以得到不同收入和幸福途徑的方式，這真的很重要。」