快訊

轉診更嚴謹…指揮中心發通函 要求醫確認民眾手機、地址

罷免訴訟攻防 韓陣營、罷韓團體互控「搏歹筊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／停工影響生計 麥凱倫：有150球員是月光族

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
拓荒者隊球星麥凱倫(左)上節目時為球員發聲，表示可能有三分之一的球員受停賽影響。 歐新社
拓荒者隊球星麥凱倫(左)上節目時為球員發聲，表示可能有三分之一的球員受停賽影響。 歐新社

NBA在上個月因新冠肺炎而全面停賽，聯盟宣布球員在4月1日前仍可領全薪，但也和球員工會協議減薪，直接影響球員收入，拓荒者隊球星麥凱倫（C.J. McCollum）上節目時為球員發聲，表示可能有三分之一的球員受影響。

NBA的球員發薪日是每月的1日和15日，薪水採分期方式給付，根據NBA勞資協議，若因傳染病、天災等不可抗力因素，導致聯盟無法繼續履行現行勞資集體議價協議時，球隊老闆有權在剩餘賽季遭取消的情況下，按比例扣除球員薪水。

本周已邁入NBA停賽的第四周，麥凱倫和前NBA球員威廉斯（Jay Williams）在上「The Boardroom」節目時提到，聯盟現役有450位球員，他認為其中150人在最近已成為「月光族」，生計受影響。

「我必須說，聯盟有些人已經受虫傷害，因為停工可能造成停薪，我們在這一季可能損失23.5%的收入。」麥凱倫和威廉斯說。

根據數據，2017年NBA球員薪資中位數是250萬美元，平均薪資是693萬6154美元，2019-20球季的最低薪則是89萬3310美元，低收入球員和頂薪球員有極大差距。

麥凱倫提到，新冠肺炎疫情造成的影響始料未及，很多球員或許有很重的生計壓力、要照顧許多家人，尤其現在美國各處都有停工狀況，「我會說，450個球員當中，或許有150個人現在都是月光族。」

他也分享自己一直有進行投資，且分散投資組合降低風險，如此一來就算市場狀況再糟糕，也不至於造成重傷害，「其他人也必須有遠見，不要只是籃球員，不是世界上的運動員，而是一般人。生活轉變速度很快，必須有備用計畫，一個可以得到不同收入和幸福途徑的方式，這真的很重要。」

NBA 威廉斯 C.J. McCollum

延伸閱讀

NBA／憶賽季暫停反應 麥凱倫忙找安東尼簽名

相關新聞

NBA／稱灰狼老闆陰險 賈奈特：沒興趣退休球衣

剛成為籃球名人堂成員的賈奈特（Kevin Garnett），在老東家塞爾蒂克隊的5號球衣已有退休計畫，但他和灰狼老闆泰勒...

NBA／共體時艱 湖人要高層減薪2成

新冠肺炎影響下，NBA上月就全面停賽，且復賽還沒看到時程表，湖人隊已經計畫詢問球隊高層能否減薪，共體時艱度過疫情危機。

NBA／復賽有譜？ 聯盟盼美國勞動節產出新冠軍

NBA何時復賽仍是未知數，昨天NBA主席席佛（Adam Silver）才說在5月之前還不會下定論，但《ESPN》名記者沃...

NBA／停工影響生計 麥凱倫：有150球員是月光族

NBA在上個月因新冠肺炎而全面停賽，聯盟宣布球員在4月1日前仍可領全薪，但也和球員工會協議減薪，直接影響球員收入，拓荒者...

NBA／何時復賽？ 主席：5月前沒定案

ＮＢＡ何時會有進一步復賽消息，最快要等到五月；主席席佛昨日接受美媒訪問表示，新冠肺炎疫情未趨緩，四月底前不會有任何決議，但也不代表五月一日會有定案，一切仍要視疫情而定。

NBA／全球球團老闆資產榜 快艇鮑默527億美元居首

《富比世》公佈了全球職業球團老闆的資產排行榜，洛杉磯快艇的老闆鮑默（Steve Ballmer）以527億美元的身家擊敗印度富豪安巴尼（Mukesh Ambani）高居第一。 曾任微軟執行長的鮑

NBA／西班牙聯賽拍賣布萊恩簽名鞋 所得用於抗疫

根據媒體報導，西班牙聯賽正在網路上拍賣已故傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）一雙親筆簽名的籃球鞋。截至目前為止，拍賣價已經達到14萬4500歐元，約台幣474萬，這筆錢也將用於對抗新冠肺炎。

NBA／賭盤一面倒 博弈網站爆2K電競賽預錄

賽事全面停擺之際，聯盟舉辦球員限定《NBA 2K》線上電競錦標賽，讓球員、球迷過乾癮。不過博弈網站爆料比賽疑為預錄，賽果...

NBA／因喬治受傷改雙腳跳 勇士前鋒：傷勢嚇到我

金州勇士菜鳥前鋒帕斯柯爾（Eric Paschall），本賽季在勇士急缺人手的情況下，以二輪選秀球員之姿打出驚人表現，在...

NBA／回巴塞隆納是選項 40歲加索不放棄拚東奧

西班牙名將加索（Pau Gasol）近日表示，加盟老東家巴塞隆納是非常吸引人的選項之一，並透露即便東京奧運延到明年舉行，...

NBA／快篩研發成復賽指標 準確度是最大難題

為讓NBA盡快復賽，聯盟高層與NBA球員工會近日討論，希望透過可信高，且能在15分鐘內進行新冠肺炎快篩試劑，研擬讓賽前所...

NBA／令人作嘔 歐尼爾透露前妻離開真正原因

疫情期間，沒有球賽，身為球評歐尼爾(Shaquille O'Neal)大概也落得閒閒沒事，於是日前他在IG透露他與前妻香妮(Shaunie)分手真正原因的一段視頻，影片一出，球迷才了解，原來大歐是這麼

熱門新聞

NBA／令人作嘔 歐尼爾透露前妻離開真正原因

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

中職／二軍王上不了一軍 兄弟越來越多4A球員

中職／21年前亞錦賽太不甘心 鐵漢洪一中連哭兩天

NBA／楊恩稱一年超越柯瑞 名球評打臉

NBA／美搞笑藝人揭布萊恩傳奇 高中籃球營全程用左手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。