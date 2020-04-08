NBA／稱灰狼老闆陰險 賈奈特：沒興趣退休球衣

剛成為籃球名人堂成員的賈奈特（Kevin Garnett），在老東家塞爾蒂克隊的5號球衣已有退休計畫，但他和灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）關係不佳，也是21號灰狼球衣始終沒有高掛計畫的原因。

賈奈特和泰勒關係緊張並不是新聞，近期他接受《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）訪問時，提到退休灰狼球衣計畫時，明白說自己毫無興趣，還指泰勒若想退休他的球衣，也是因為球迷和社區的壓力。

在NBA生涯22個賽季，賈奈特有13個球季為灰狼效力，期間10度入選明星賽，2004年拿下MVP時也是身穿灰狼戰袍，不過和老闆泰勒卻出現嫌隙。

賈奈特提到，生涯尾聲重返明尼蘇達，是和昔日球隊總經理及主帥桑德斯（Flip Saunders）及球團取得共識，當他退休後能轉任球隊行政工作，但泰勒卻在桑德斯於2015年因病過世後背棄協議，讓賈奈特直接喊「不會原諒他」。

灰狼當然可以舉行賈奈特球衣退休儀式，但主角顯然不會出席，賈奈特明白的說，不想和泰勒再有瓜葛，「我永遠為明尼蘇達保有一個特別的位置，明尼蘇達一直在我心中，但我不和陰險小人打交道。」