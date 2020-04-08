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NBA／共體時艱 湖人要高層減薪2成
新冠肺炎影響下，NBA上月就全面停賽，且復賽還沒看到時程表，湖人隊已經計畫詢問球隊高層能否減薪，共體時艱度過疫情危機。
本周就是NBA停賽第4周，「紫金軍團」開始有動作，《ESPN》名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）接獲消息來源指出，湖人老闆已和財務顧問會晤過，將要求球團的前100位高薪主管降薪2成，以幫助低收入的受雇人員，避免相對低薪的球團員工成為新冠肺炎的犧牲者。
聯盟和球員工會已有薪資討論，聯盟希望在15日起球員薪資減半，球員工會只願意減少百分之25，雙方仍在協議。
根據美國商業雜誌《富比士》資料，湖人在NBA的價值僅次於尼克隊，估計價值達44億美元，巴斯家族擁有66%的經營權，德國電器品牌「AEG」持有約27%，華裔富商黃馨祥（Dr. Patrick Soon-Shiong）持有約5％。
湖人在上個月還和快艇隊、NHL國王隊及史坦波中心合作創立基金會，投入超過5百萬美元，幫助約2800名在球場、演唱會工作的鐘點制受雇人員，讓這群工作人員在疫情期間活動全面暫停下，不至於收入掛零。
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