NBA／復賽有譜？ 聯盟盼勞動節產出新冠軍

NBA何時復賽仍是未知數，昨天NBA主席席佛（Adam Silver）才說在5月之前還不會下定論，但《ESPN》名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導說，聯盟其實已經有想法，希望在美國勞動節前的周末結束賽季。

美國勞動節訂每年9月第一個星期一，今年是9月7日，沃納羅斯基上節目「Get Up」提到NBA時程表時說：「我被告知是勞動節的周末，他們希望那時能頒出冠軍獎座。」

席佛在前一天才提到，受新冠肺炎疫情影響，聯盟很多事情仍是未知數，且目前資訊仍不足夠，至少5月前都不會有答案，沃納羅斯基今天就爆出不同說法。

沃納羅斯基還提到，9月7日的最後時程不會太困難，球隊老闆們也思考過這個時間點，最遲頂多再延到9月第二周，因為若是再繼續延後，可能會影響到2020-21球季的相關時程。

NBA在美國時間3月11日全面停賽前，例行賽已經進入尾聲，各隊只有16到17場例行賽沒完成，聯盟直接進入季後賽成可能的復賽選項，前提仍是新冠肺炎疫情趨緩。

美國是新冠肺炎重災區，最新的確診人數已經超過37萬，造成超過1萬1千人死亡。