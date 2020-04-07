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NBA／賭盤一面倒 博弈網站爆2K電競賽預錄

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
博弈網站爆2K電競賽預錄。 擷圖自NBA2K20官方推特。
博弈網站爆2K電競賽預錄。 擷圖自NBA2K20官方推特。

賽事全面停擺之際，聯盟舉辦球員限定《NBA 2K》線上電競錦標賽，讓球員、球迷過乾癮。不過博弈網站爆料比賽疑為預錄，賽果提前洩漏導致賭盤出現一面倒。

2K球員錦標賽依據16名球員在《NBA 2K》的能力值決定種子序，不過據路透社報導，博弈公司質疑首輪看似在ESPN與ESPN2直播，但實際上卻是預錄。

博弈網站《SportsBetting.ag》經理庫柏（Robert Cooper），點出首輪榮膺頭號種子的杜蘭特（Kevin Durant）不敵第16種子瓊斯（Derrick Jones Jr.）不合理處，「我們原先設定杜蘭特能贏，但賭盤卻一面倒向瓊斯，很明顯有人早就知道賽果，走漏風聲。」

「這對我們而言是惡夢。」另一網站《MyBookie.ag》首席賠率制定者史特勞斯（David Strauss）表示，網站隨即也終止接受賭注，好讓損失減到最低，「很明顯有人通風報信，走漏最後賽果。」

對此NBA2K則尚無回覆。《NBA 2K》線上電競錦標賽最後冠軍得主，將指定一間公益團體，獲得自2K、NBA及球員工會共同捐款的10萬美元獎金，捐做防疫用途。

NBA 杜蘭特

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