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NBA／因喬治受傷改雙腳跳 勇士前鋒：傷勢嚇到我

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
帕斯柯爾。 法新社
帕斯柯爾。 法新社

金州勇士菜鳥前鋒帕斯柯爾（Eric Paschall），本賽季在勇士急缺人手的情況下，以二輪選秀球員之姿打出驚人表現，在NBA因疫停賽前有平均14分4.6籃板的演出，加上不時上演野獸派的爆扣，讓他成為勇士本賽季的意外收穫，帕斯柯爾在近日受訪時也透露，自己慣用雙腳起跳，與現任洛杉磯快艇前鋒喬治（Paul George）有很大的關聯。

屬於矮壯型前鋒的帕斯柯爾，雖然沒有勁爆的體能，但菜鳥球季就靠著打死不退的拚戰精神，以及頻頻挑戰禁區和轟炸籃框的表現，在傷兵不斷的勇士陣中殺出一條血路，不過不少眼尖球迷都發現，帕斯柯爾在灌籃前大多都是採用雙腳起跳，而非常見的單腳起跳。

在今天接受「NBC」訪問時，帕斯柯爾也談到了自己的這個習慣，他透露並非從小就習慣雙腳起跳，而是因為害怕受傷才做出改變，尤其是在2013年看見路易斯維爾大學後衛韋爾（Kevin Ware）與2014年喬治摔斷腿的慘痛故事，讓他此後都改為雙腳起跳，「那兩次受傷意外，讓我很慶幸自己過去沒有在落地時踩到別人的腳，所以我就告訴自己該改成雙腳跳，這樣我就能控制自己了。」

帕斯柯爾在談到自己的起跳慣性時說：「我曾經是一名單腳起跳的球員，不過我很害怕受傷，因為當你用一腳起跳時，你永遠不知道下一秒會發生什麼事情。當我用兩腳起跳時，我可以預測自己的腳會落在哪，不過用一隻腳跳時，你的另外一隻腳可能會被別人撞到，這會嚇死人。」

在NBA中也有不少雙腳起跳的知名扣將，包括活塞葛里芬（Blake Griffin）、老鷹卡特（Vince Carter），儘管雙腳起跳能夠在不需要助跑距離的情況下就能達到最大的彈跳高度，不過單腳起跳能讓選手跳出更遠的距離或是做出延展性更高的動作，但同時也要面臨起跳瞬間單腳承受巨大力量以及落地時可能失去平衡受傷的風險。

柯爾 勇士 喬治

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