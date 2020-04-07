NBA／回巴塞隆納是選項 40歲加索不放棄拚東奧

西班牙名將加索（Pau Gasol）近日表示，加盟老東家巴塞隆納是非常吸引人的選項之一，並透露即便東京奧運延到明年舉行，自己仍會盡力嘗試再披西班牙戰袍，但最當務之急是讓左腳傷勢盡快復原。

加索去年因術後復健不理想，11月與拓荒者協議分道揚鑣，當時就傳出巴塞隆納有意迎回這位老將，加索近日接受訪問也證實，不排除重返發跡地再戰。

「這當然很吸引人，這也是自從我離開巴塞隆納前往NBA後不斷提到的。」加索不諱言在NBA時間越長，要回巴塞隆納就越困難，不過如今他因傷沒有NBA合約，正好是返回老東家的最好時機。

加索表示，希望能在巴塞隆納褪下戰袍的想法，一如小加索（Marc Gasol）也想在赫羅納(Girona)退休的想法一樣，「我們最近也聊到此話題。我們就拭目以待吧，或許能夠成真。這是非常誘人的想法，但我也希望能繼續在世界籃球最高殿堂，與最傑出的球員並肩作戰。」

儘管目前腳傷仍在復健中，明年將滿40歲的加索還沒放棄明年拚東奧希望，「我會盡力去試。但現在我得專注在復健，按部就班找回健康。」