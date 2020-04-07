NBA／快篩研發成復賽指標 準確度是最大難題

為讓NBA盡快復賽，聯盟高層與NBA球員工會近日討論，希望透過可信高，且能在15分鐘內進行新冠肺炎快篩試劑，研擬讓賽前所有人員接受快篩，讓賽事得以進行，不過聯盟何時能取得快篩試劑，以及篩劑的準確度都是問題。

美國亞培藥廠(Abbott Laboratories) 上周起已將獲美國食品暨藥物管理局（FDA）生產的快篩套組，運送至全美各地，該快篩據稱能在5至13分鐘內有檢驗結果。

不過據內部消息指出，聯盟和球員工會目前傾向運用尚在研發階段的類測試糖尿病的血液快篩方式，透過手指扎針，就能在15分鐘內有篩檢結果。

據數十名聯盟總管和高層表示，有效的新冠肺炎快篩檢驗方式，將是聯盟復賽的指標，最佳情況是球員和隊職員，進球館前接受篩檢。

但該快篩何時能研發完成，且還需獲得認可，目前都是未知數。此外聯盟勢必會排在醫護人員、交通運輸人員等的次要優先。

另一大問題是快篩的準確度，若是檢測偽陰性，或者在潛伏期中並未檢驗出病毒，錯誤結果恐讓後果不堪設想。