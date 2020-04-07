快訊

小港機場空勤直升機跑道上翻覆 機上五人均安

直播／因應新冠肺炎 行政院召開紓困振興方案記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／快篩研發成復賽指標 準確度是最大難題

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
前NBA球員莫寧(左)穿防護衣戴口罩。 歐新社
前NBA球員莫寧(左)穿防護衣戴口罩。 歐新社

為讓NBA盡快復賽，聯盟高層與NBA球員工會近日討論，希望透過可信高，且能在15分鐘內進行新冠肺炎快篩試劑，研擬讓賽前所有人員接受快篩，讓賽事得以進行，不過聯盟何時能取得快篩試劑，以及篩劑的準確度都是問題。

美國亞培藥廠(Abbott Laboratories) 上周起已將獲美國食品暨藥物管理局（FDA）生產的快篩套組，運送至全美各地，該快篩據稱能在5至13分鐘內有檢驗結果。

不過據內部消息指出，聯盟和球員工會目前傾向運用尚在研發階段的類測試糖尿病的血液快篩方式，透過手指扎針，就能在15分鐘內有篩檢結果。

據數十名聯盟總管和高層表示，有效的新冠肺炎快篩檢驗方式，將是聯盟復賽的指標，最佳情況是球員和隊職員，進球館前接受篩檢。

但該快篩何時能研發完成，且還需獲得認可，目前都是未知數。此外聯盟勢必會排在醫護人員、交通運輸人員等的次要優先。

另一大問題是快篩的準確度，若是檢測偽陰性，或者在潛伏期中並未檢驗出病毒，錯誤結果恐讓後果不堪設想。

NBA

延伸閱讀

NBA／令人作嘔 歐尼爾透露前妻離開真正原因

重申退役轉戰WWE計畫 康特豪言要當世界冠軍

NBA／誇張火爆手段激勵球員 海斯倫曝萊里也有出包時候

NBA／美搞笑藝人揭布萊恩傳奇 高中籃球營全程用左手

相關新聞

NBA／令人作嘔 歐尼爾透露前妻離開真正原因

疫情期間，沒有球賽，身為球評歐尼爾(Shaquille O'Neal)大概也落得閒閒沒事，於是日前他在IG透露他與前妻香妮(Shaunie)分手真正原因的一段視頻，影片一出，球迷才了解，原來大歐是這麼

NBA／吹牛老爹鮑爾語出驚人 仍堅稱單挑可完勝喬丹

疫情期間，「吹牛老爹」鮑爾(LaVar Ball，鵜鶘隊Lonzo Ball之父)又有驚人之語，這次再度找上NBA傳奇球星喬丹(Michael Jordan)說嘴，堅持「一對一」可以完勝喬丹，這一次他

35歲的喬丹vs.35歲的詹姆斯 有什麼不一樣？

1998年喬丹35歲，率領公牛在總冠軍賽4：2擊敗爵士，公牛隊史第六度奪冠，喬丹也拿到生涯第六冠和第六座FMVP。1998年總冠軍系列賽喬丹場均33.4分、4籃板、2.5助攻。公牛1997-98這一季

NBA／從飲食著手 「高齡」詹皇維持顛峰

國外體壇「高齡」運動員並不少見，生涯廿座大滿貫賽冠軍「瑞士特快車」費德勒，明年與前「美國球后」小威廉絲都將邁入不惑之年，湖人隊「小皇帝」詹姆斯明年也將滿卅六歲，但透過飲食保養，維持多年顛峰不墜。

NBA／4月無法貿然作決定 席佛坦承疫情發展仍難料

接受《TNT》節目主持人強森（Ernie Johnson）訪問時，NBA大家長總裁席佛（Adam Silver）談到備受關注的復賽與否議題，他指出以現階段而言，至少不可能在4月就作出決定，最快也要等到

NBA／快篩研發成復賽指標 準確度是最大難題

為讓NBA盡快復賽，聯盟高層與NBA球員工會近日討論，希望透過可信高，且能在15分鐘內進行新冠肺炎快篩試劑，研擬讓賽前所...

NBA／重申退役轉戰WWE計畫 康特豪言要當世界冠軍

塞爾蒂克長人康特（Enes Kanter）雖然才27歲，卻已經開始在思考NBA生涯結束之後人生該怎麼過，日前他又在推特再次重申，自己退休後考慮轉戰WWE成為摔角選手。 康特最近在推特發了自己去年

NBA／誇張火爆手段激勵球員 海斯倫曝萊里也有出包時候

韋德（Dwyane Wade）疫情期間依然善盡媒體人職責，繼續用網路平台替NBA球迷提供許多過去趣聞故事，他最近跟老隊友海斯倫（Udonis Haslem）直播，就聊到熱火大家長萊里（Pat Rile

NBA／美搞笑藝人揭布萊恩傳奇 高中籃球營全程用左手

美國搞笑藝人哈特（Kevin Hart）出生費城，正好青少年時代與也在當地唸書的布萊恩（Kobe Bryant）也有所交集，他日前在自己Instagram發的影片中，也分享一則關於這位已逝球星過去傳奇

NBA／球星生活養尊處優 韋德自省宣導抗疫難服人

新冠肺炎疫情持續肆虐全美，許多NBA球星都出面呼籲民眾重視防疫，但熱火傳奇韋德（Dwyane Wade）也自省，由於球星社經地位遠遠高於一般人，宣達訊息有時並不一定可以打動大眾。 韋德坦承說：「

NBA／楊恩稱一年超越柯瑞 名球評打臉

老鷹隊新星楊恩（Trae Young）發下豪語，稱一年內就要從勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）搶下聯盟最...

NBA／交易離開後不忘勉勵柯瑞 艾利斯也曾關照林書豪

前勇士後衛艾利斯（Monta Ellis）過去表示，不看好跟柯瑞（Stephen Curry）共組雙衛，公開質疑球隊選秀策略說法也讓外界盛傳，他或許對柯瑞個人也有些意見，艾利斯之後也主動闢謠，最近更透

熱門新聞

中職／被大溪老街人潮嚇到 洪一中沒下車就跑了

35歲的喬丹vs.35歲的詹姆斯 有什麼不一樣？

中職／閉門開幕戰 樂天桃猿將用機器人當觀眾

NBA／活塞挑安東尼是福是禍？奪冠2大功臣起「內鬨」

中職／史上最慘！4隊總虧損恐8億元起跳

NBA／令人作嘔 歐尼爾透露前妻離開真正原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。