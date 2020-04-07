NBA／楊恩稱一年超越柯瑞 名球評打臉

老鷹隊新星楊恩（Trae Young）發下豪語，稱一年內就要從勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）搶下聯盟最佳射手身分，但馬上被美國知名評論員貝利斯（Skip Bayless）「打臉」，稱楊恩還落後柯瑞有好幾條街呢。

楊恩上「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）主持的「俠客大播客」（The Big Podcast With Shaq）時被詢問，目標是多久能超越柯瑞，他先笑說，「柯瑞做了很多瘋狂的事情、瘋狂的數字」，歐尼爾馬上喊要楊恩別說場面話；在「俠客」不斷逼問下，楊恩最後才吐出「一年」的數字，還補充說自己也很認真。

不過貝利斯對楊恩的回答顯然不以為然，本周他在自己的節目《Undisputed》上說，楊恩甚至還不是NBA超級球星，「我喜歡他的傳球，不喜歡他的投射，若要以射手論，楊恩至少還和柯瑞差了5英里。」

NBA在上個月因新冠肺炎影響而宣布全面停賽之前，楊恩在60場例行賽繳出平均29.6分、9.3助攻表現，命中率4成37、三分球命中率3成61，且21歲的他天分獲得肯定，兩季沒打完已累積361顆三分球進球，若能保持健康持續征戰，或許能挑戰柯瑞保有的一些外線紀錄。