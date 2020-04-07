快訊

狼真的來了：法國解除「口罩武裝」 卻迎來疫情爆發？

居家檢疫趴趴走被罰100萬首例 林東京乖乖付三張支票繳清了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／楊恩稱一年超越柯瑞 名球評打臉

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
年僅21歲的楊恩。 法新社
年僅21歲的楊恩。 法新社

老鷹隊新星楊恩（Trae Young）發下豪語，稱一年內就要從勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）搶下聯盟最佳射手身分，但馬上被美國知名評論員貝利斯（Skip Bayless）「打臉」，稱楊恩還落後柯瑞有好幾條街呢。

楊恩上「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）主持的「俠客大播客」（The Big Podcast With Shaq）時被詢問，目標是多久能超越柯瑞，他先笑說，「柯瑞做了很多瘋狂的事情、瘋狂的數字」，歐尼爾馬上喊要楊恩別說場面話；在「俠客」不斷逼問下，楊恩最後才吐出「一年」的數字，還補充說自己也很認真。

不過貝利斯對楊恩的回答顯然不以為然，本周他在自己的節目《Undisputed》上說，楊恩甚至還不是NBA超級球星，「我喜歡他的傳球，不喜歡他的投射，若要以射手論，楊恩至少還和柯瑞差了5英里。」

NBA在上個月因新冠肺炎影響而宣布全面停賽之前，楊恩在60場例行賽繳出平均29.6分、9.3助攻表現，命中率4成37、三分球命中率3成61，且21歲的他天分獲得肯定，兩季沒打完已累積361顆三分球進球，若能保持健康持續征戰，或許能挑戰柯瑞保有的一些外線紀錄。

楊恩 柯瑞 歐尼爾

延伸閱讀

交易離開後不忘勉勵柯瑞 艾利斯也曾關照林書豪

老鷹隨隊記者爆料 楊恩與主帥關係搭不上線

柯瑞幫忙遠距上課 女兒吐槽老爸只值3星評價

NBA／柯瑞在家自組籃球架 還要在車道畫三分線

相關新聞

NBA／吹牛老爹鮑爾語出驚人 仍堅稱單挑可完勝喬丹

疫情期間，「吹牛老爹」鮑爾(LaVar Ball，鵜鶘隊Lonzo Ball之父)又有驚人之語，這次再度找上NBA傳奇球星喬丹(Michael Jordan)說嘴，堅持「一對一」可以完勝喬丹，這一次他

35歲的喬丹vs.35歲的詹姆斯 有什麼不一樣？

1998年喬丹35歲，率領公牛在總冠軍賽4：2擊敗爵士，公牛隊史第六度奪冠，喬丹也拿到生涯第六冠和第六座FMVP。1998年總冠軍系列賽喬丹場均33.4分、4籃板、2.5助攻。公牛1997-98這一季

NBA／從飲食著手 「高齡」詹皇維持顛峰

國外體壇「高齡」運動員並不少見，生涯廿座大滿貫賽冠軍「瑞士特快車」費德勒，明年與前「美國球后」小威廉絲都將邁入不惑之年，湖人隊「小皇帝」詹姆斯明年也將滿卅六歲，但透過飲食保養，維持多年顛峰不墜。

NBA／4月無法貿然作決定 席佛坦承疫情發展仍難料

接受《TNT》節目主持人強森（Ernie Johnson）訪問時，NBA大家長總裁席佛（Adam Silver）談到備受關注的復賽與否議題，他指出以現階段而言，至少不可能在4月就作出決定，最快也要等到

NBA／誇張火爆手段激勵球員 海斯倫曝萊里也有出包時候

韋德（Dwyane Wade）疫情期間依然善盡媒體人職責，繼續用網路平台替NBA球迷提供許多過去趣聞故事，他最近跟老隊友海斯倫（Udonis Haslem）直播，就聊到熱火大家長萊里（Pat Rile

NBA／美搞笑藝人揭布萊恩傳奇 高中籃球營全程用左手

美國搞笑藝人哈特（Kevin Hart）出生費城，正好青少年時代與也在當地唸書的布萊恩（Kobe Bryant）也有所交集，他日前在自己Instagram發的影片中，也分享一則關於這位已逝球星過去傳奇

NBA／球星生活養尊處優 韋德自省宣導抗疫難服人

新冠肺炎疫情持續肆虐全美，許多NBA球星都出面呼籲民眾重視防疫，但熱火傳奇韋德（Dwyane Wade）也自省，由於球星社經地位遠遠高於一般人，宣達訊息有時並不一定可以打動大眾。 韋德坦承說：「

NBA／楊恩稱一年超越柯瑞 名球評打臉

老鷹隊新星楊恩（Trae Young）發下豪語，稱一年內就要從勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）搶下聯盟最...

NBA／交易離開後不忘勉勵柯瑞 艾利斯也曾關照林書豪

前勇士後衛艾利斯（Monta Ellis）過去表示，不看好跟柯瑞（Stephen Curry）共組雙衛，公開質疑球隊選秀策略說法也讓外界盛傳，他或許對柯瑞個人也有些意見，艾利斯之後也主動闢謠，最近更透

NBA／2K賽虛擬自己失手追平球 丁威迪笑稱遊戲不夠真

官辦的球員參加限定《NBA 2K》電競錦標賽結束2日首輪賽程，8場賽事中多數都呈現一面倒情況，其中只有一場是比數最為接近且真的勝負到最後才決定，那就是昨天（6號）的八村壘以3分差驚險擊敗米契爾（Don

NBA／復賽遙遙無期 佛蓋爾籲備戰別衝過頭

大家長總裁席佛（Adam Silver）今日（7號）坦承，NBA復賽與否恐怕4月無法決定，最快也得等到5月才可能會有結果，身為本季奪冠熱門湖人的主帥，佛蓋爾（Frank Vogel）也表示，自己傾向把

NBA／活塞挑安東尼是福是禍？奪冠2大功臣起「內鬨」

安東尼（Carmelo Anthony）前陣子跟韋德（Dwyane Wade）直播閒話家常，談到如果2003年時握有榜眼籤的活塞選擇自己，他自認生涯很可能早已奪下2至3座總冠軍，安東尼這番說法也引起活

熱門新聞

中職／被大溪老街人潮嚇到 洪一中沒下車就跑了

NBA／16年前加盟湖人 加索難忘布萊恩凌晨暖心舉動

35歲的喬丹vs.35歲的詹姆斯 有什麼不一樣？

中職／閉門開幕戰 樂天桃猿將用機器人當觀眾

NBA／憶2001總冠軍賽 歐尼爾自白變粉絲

NBA／資深記者分享最愛回憶 喬丹與布萊恩針鋒相對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。