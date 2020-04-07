NBA／捐款760萬 泰托姆、比爾聯手助家鄉

新冠肺炎疫情衝擊全球，各界名人紛紛捐款救災，今天兩名NBA球星也宣布貢獻一己之力，塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和巫師隊球星比爾（Bradley Beal）將捐出25萬美元（約台幣760萬元）給家鄉聖路易斯，提供食物給需要的民眾。

泰托姆和比爾都來自密蘇里州的聖路易斯，除了聯合捐出善款，泰托姆的基金會也結合美國物流公司「Lineage Logistics」，同樣捐出25萬美元，讓波士頓居民可以透過美國最大的饑餓救濟組織Feeding America和地區食物銀行獲得所需的食物。

泰托姆透過社群平台宣布善行，他寫下：「這項活動將幫助波士頓，以及我和比爾的故鄉聖路易斯，讓那些受創最深的社區獲得餐食。」他也號召球迷，可以一起發揮善行，捐款給聖路易斯和波士頓的食物銀行。

美國新冠肺炎確診案例已超過33萬例，居全球之冠，死亡人數已突破1萬人，其中紐約州超過4000人，成疫情重災區，先前籃網隊和尼克隊也捐贈一百萬個外科口罩給紐約市，籃網老闆蔡崇信（Joseph Tsai）及妻子也捐助1000台呼吸器給紐約，讓紐約州長古莫（Andrew Cuomo）發文喊感謝。