聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／吹牛老爹鮑爾語出驚人 仍堅稱單挑可完勝喬丹
疫情期間，「吹牛老爹」鮑爾(LaVar Ball，鵜鶘隊Lonzo Ball之父)又有驚人之語，這次再度找上NBA傳奇球星喬丹(Michael Jordan)說嘴，堅持「一對一」可以完勝喬丹，這一次他是「比兒子」。
曾在華盛頓大學打過籃球，平均只有2.2分的鮑爾，雖未進入NBA，但在三年前就吹牛說自己顛峰時期，可以「一對一」打敗喬丹，此一說法當時也被喬丹打臉，「就算只有一條腿，他也打不贏我。」
這口氣，鮑爾時至今日終於可以吐了出來，隨著第三個兒子LaMelo Ball，將是今年NBA選秀會熱門人物之一，將使他有兩個兒子可以進入NBA下，鮑爾說了，「(比起喬丹)我是多麼優秀，他和我一樣有兒子，為什麼他們(打球)不能像我的兒子們一樣好？這就說明一切了。」
當然有網友紛紛留言反擊，「為何這傢伙有這種自信？」、「50歲的喬丹，還是可以完勝20歲的鮑爾，就算鮑爾兒子幫他。」、「別再鬧了！」不過，疫情期間，就當成笑話好了。
LaVar Ball remains adamant he’d beat prime Michael Jordan 1v1— NBA Central (@TheNBACentral) April 6, 2020
“To show you how good I was, he had sons too. Why they not as good as my sons? That shows you it was oozing out of me.”
(🎥 @PlayersTribune ) pic.twitter.com/jescZwcZgV
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言