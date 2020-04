NBA／吹牛老爹鮑爾語出驚人 仍堅稱單挑可完勝喬丹

疫情期間,「吹牛老爹」鮑爾(LaVar Ball,鵜鶘隊Lonzo Ball之父)又有驚人之語,這次再度找上NBA傳奇球星喬丹(Michael Jordan)說嘴,堅持「一對一」可以完勝喬丹,這一次他是「比兒子」。

曾在華盛頓大學打過籃球,平均只有2.2分的鮑爾,雖未進入NBA,但在三年前就吹牛說自己顛峰時期,可以「一對一」打敗喬丹,此一說法當時也被喬丹打臉,「就算只有一條腿,他也打不贏我。」

這口氣,鮑爾時至今日終於可以吐了出來,隨著第三個兒子LaMelo Ball,將是今年NBA選秀會熱門人物之一,將使他有兩個兒子可以進入NBA下,鮑爾說了,「(比起喬丹)我是多麼優秀,他和我一樣有兒子,為什麼他們(打球)不能像我的兒子們一樣好?這就說明一切了。」

當然有網友紛紛留言反擊,「為何這傢伙有這種自信?」、「50歲的喬丹,還是可以完勝20歲的鮑爾,就算鮑爾兒子幫他。」、「別再鬧了!」不過,疫情期間,就當成笑話好了。

LaVar Ball remains adamant he’d beat prime Michael Jordan 1v1



“To show you how good I was, he had sons too. Why they not as good as my sons? That shows you it was oozing out of me.”



(🎥 @PlayersTribune ) pic.twitter.com/jescZwcZgV