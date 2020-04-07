NBA／吹牛老爹鮑爾語出驚人 仍堅稱單挑可完勝喬丹

疫情期間，「吹牛老爹」鮑爾(LaVar Ball，鵜鶘隊Lonzo Ball之父)又有驚人之語，這次再度找上NBA傳奇球星喬丹(Michael Jordan)說嘴，堅持「一對一」可以完勝喬丹，這一次他是「比兒子」。

曾在華盛頓大學打過籃球，平均只有2.2分的鮑爾，雖未進入NBA，但在三年前就吹牛說自己顛峰時期，可以「一對一」打敗喬丹，此一說法當時也被喬丹打臉，「就算只有一條腿，他也打不贏我。」

這口氣，鮑爾時至今日終於可以吐了出來，隨著第三個兒子LaMelo Ball，將是今年NBA選秀會熱門人物之一，將使他有兩個兒子可以進入NBA下，鮑爾說了，「(比起喬丹)我是多麼優秀，他和我一樣有兒子，為什麼他們(打球)不能像我的兒子們一樣好？這就說明一切了。」

當然有網友紛紛留言反擊，「為何這傢伙有這種自信？」、「50歲的喬丹，還是可以完勝20歲的鮑爾，就算鮑爾兒子幫他。」、「別再鬧了！」不過，疫情期間，就當成笑話好了。