NBA／直接打季後賽也不擔心 暴龍教頭研究各種對戰

受到新冠肺炎影響，NBA從美國時間3月11日全面停賽，復賽、直接進行季後賽、結束賽季似乎都成可能選項，在還沒有明確答案前，率暴龍隊挑戰衛冕的總教練諾斯（Nick Nurse）持續準備，且是任何組合都解析研究。

「我們會準備好面對任何事情，我認為這並不重要，最重要的是我們不論用何種方式都未去捍衛金盃，我們也會這樣做。」諾斯透過電話採訪說。

諾斯已經思考直接進入季後賽的可能，他透露說，一進入3月，球隊就像進入季後賽備戰模式，整個團隊都上緊發條，整理詳細的情蒐影片，「他們常一個一個進到我們辦公室，給我看這些，是一支2小時的影片，或許是我們季後賽會遇到的東區對手，西區也有。」

「教練團已經開始做這些事了，我們也會持續進行下去，目前唯一的不同是不會有面對面的一對一討論，他們可能會寄給我他們的剪輯，我看完必須透過電話和他們討論。」諾斯接續說。

例行賽戰績最佳的公鹿隊教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）也提到，已經花了時間研究最有可能的季後賽首輪對手魔術隊或籃網隊，其他東區隊伍也沒放過。

若是依照停賽前的種子序直接進入季後賽，東區頭號種子公鹿將和魔術交手，衛冕軍暴龍是東區第2種子，首輪要碰排第7的籃網隊；另兩場對戰分別是排第3的塞爾蒂克隊碰第6種子76人，列第4的熱火隊和第5的溜馬隊交鋒。

西區則是頭號種子湖人隊碰第8的灰熊隊、第2種子快艇隊戰排第7的獨行俠隊、列第3的金塊隊和排第6的火箭隊對決，以及第4種子爵士隊碰第5種子雷霆隊。

塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）近期受訪時提到，若直接進行季後賽，希望季後賽規模和場數別「縮水」，他說：「我們是戰士，希望上場去完成賽季，我們有很好機會去贏得總冠軍，所以我們當然想重返球場比賽。」