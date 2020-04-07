快訊

花蓮通緝犯劫偵防車開走！ 港警總隊「丟人又丟車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／直接打季後賽也不擔心 暴龍教頭研究各種對戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
暴龍總教練諾斯。 路透
暴龍總教練諾斯。 路透

受到新冠肺炎影響，NBA從美國時間3月11日全面停賽，復賽、直接進行季後賽、結束賽季似乎都成可能選項，在還沒有明確答案前，率暴龍隊挑戰衛冕的總教練諾斯（Nick Nurse）持續準備，且是任何組合都解析研究。

「我們會準備好面對任何事情，我認為這並不重要，最重要的是我們不論用何種方式都未去捍衛金盃，我們也會這樣做。」諾斯透過電話採訪說。

諾斯已經思考直接進入季後賽的可能，他透露說，一進入3月，球隊就像進入季後賽備戰模式，整個團隊都上緊發條，整理詳細的情蒐影片，「他們常一個一個進到我們辦公室，給我看這些，是一支2小時的影片，或許是我們季後賽會遇到的東區對手，西區也有。」

「教練團已經開始做這些事了，我們也會持續進行下去，目前唯一的不同是不會有面對面的一對一討論，他們可能會寄給我他們的剪輯，我看完必須透過電話和他們討論。」諾斯接續說。

例行賽戰績最佳的公鹿隊教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）也提到，已經花了時間研究最有可能的季後賽首輪對手魔術隊或籃網隊，其他東區隊伍也沒放過。

若是依照停賽前的種子序直接進入季後賽，東區頭號種子公鹿將和魔術交手，衛冕軍暴龍是東區第2種子，首輪要碰排第7的籃網隊；另兩場對戰分別是排第3的塞爾蒂克隊碰第6種子76人，列第4的熱火隊和第5的溜馬隊交鋒。

西區則是頭號種子湖人隊碰第8的灰熊隊、第2種子快艇隊戰排第7的獨行俠隊、列第3的金塊隊和排第6的火箭隊對決，以及第4種子爵士隊碰第5種子雷霆隊。

塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）近期受訪時提到，若直接進行季後賽，希望季後賽規模和場數別「縮水」，他說：「我們是戰士，希望上場去完成賽季，我們有很好機會去贏得總冠軍，所以我們當然想重返球場比賽。」

塞爾蒂克 籃網 魔術

延伸閱讀

若復賽不能說打就打 康特：至少要兩周準備

NBA／承諾續掌加拿大兵符 暴龍教頭：延賽不比疫情糟

NBA／康特稱若賽季被迫取消 席佛防疫盡責該拿MVP

最具成就球隊文化 馬刺、熱火、勇士都是範本

相關新聞

35歲的喬丹vs.35歲的詹姆斯 有什麼不一樣？

1998年喬丹35歲，率領公牛在總冠軍賽4：2擊敗爵士，公牛隊史第六度奪冠，喬丹也拿到生涯第六冠和第六座FMVP。1998年總冠軍系列賽喬丹場均33.4分、4籃板、2.5助攻。公牛1997-98這一季

NBA／若復賽不能說打就打 康特：至少要兩周準備

NBA上月全面停賽，何時復賽還是未知數，且塞爾蒂克隊中鋒康特（Enes Kanter）近期受訪還提到，若要復賽，球員最少...

NBA／4月無法貿然作決定 席佛坦承疫情發展仍難料

接受《TNT》節目主持人強森（Ernie Johnson）訪問時，NBA大家長總裁席佛（Adam Silver）談到備受關注的復賽與否議題，他指出以現階段而言，至少不可能在4月就作出決定，最快也要等到

NBA／直接打季後賽也不擔心 暴龍教頭研究各種對戰

受到新冠肺炎影響，NBA從美國時間3月11日全面停賽，復賽、直接進行季後賽、結束賽季似乎都成可能選項，在還沒有明確答案前...

NBA／從飲食著手 「高齡」詹皇維持顛峰

國外體壇「高齡」運動員並不少見，生涯廿座大滿貫賽冠軍「瑞士特快車」費德勒，明年與前「美國球后」小威廉絲都將邁入不惑之年，湖人隊「小皇帝」詹姆斯明年也將滿卅六歲，但透過飲食保養，維持多年顛峰不墜。

NBA／為灌籃大賽釋疑 韋德擬邀葛登直播破冰

魔術隊葛登（Aaron Gordon）今年灌籃大賽再度鎩羽而歸，不少人為他抱屈，甚至將矛頭指向退役熱火球星韋德（Dwya...

NBA／自嘲陪小孩玩抖音像傻瓜 詹皇提議IG直播講解比賽

美國因為新冠肺炎疫情影響，許多民眾被迫隔離在家，社群媒體成為剩下的少數休閒娛樂，抖音也成為時下年輕人打發時間還有與外界互動的平台，NBA球員間也流行起這股風潮，但顯然對年紀不小的詹姆斯（LeBron

NBA／16年前加盟湖人 加索難忘布萊恩凌晨暖心舉動

前湖人球星加索（Pau Gasol）曾與布萊恩（Kobe Bryant）並肩拚戰6個球季，攜手打下兩座總冠軍，布萊恩確定...

NBA／老鷹隨隊記者爆料 楊恩與主帥關係搭不上線

日前在討論老鷹主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）適不適任的議題時，《The Athletic》隨隊記者克什納（Chris Kirschner）表示，當家球星楊恩（Trae Young）跟教頭的關係

NBA／資深記者分享最愛回憶 喬丹與布萊恩針鋒相對

芝加哥當地資深體育記者史密斯（Sam Smith）日前在論壇《Reddit》與網友進行問答，他談到喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）間一次互動給自己留下非常深刻印象

NBA／憶2001總冠軍賽 歐尼爾自白變粉絲

身為2001年NBA總冠軍賽MVP，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）場均繳出33分、15.8籃板和3....

NBA／知名媒體人昔「作梗」 艾佛森聯手麥葛雷迪破局

知名美國運動媒體名嘴史密斯（Stephen A.Smith）日前在推特再次確認，過去76人在1999年時曾經跟暴龍談妥交易，以休斯（Larry Hughes）跟對方換取首輪首秀權與麥葛雷迪（Tracy

熱門新聞

中職／被大溪老街人潮嚇到 洪一中沒下車就跑了

NBA／在賭場初識艾佛森 韋德驚訝前輩出手闊綽

NBA／16年前加盟湖人 加索難忘布萊恩凌晨暖心舉動

NBA／資深記者分享最愛回憶 喬丹與布萊恩針鋒相對

NBA／憶2001總冠軍賽 歐尼爾自白變粉絲

中職／新球季倒數5天不知身價 林益全呼籲修改規章

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。