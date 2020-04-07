NBA／若復賽不能說打就打 康特：至少要兩周準備

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

NBA上月全面停賽，何時復賽還是未知數，且塞爾蒂克隊中鋒康特（Enes Kanter）近期受訪還提到，若要復賽，球員最少要2到3周準備，畢竟大家都離開規律訓練太久，體力、肌力都不如過往。

康特認為，若是復賽，他相信類似訓練營的形式有其必要，這能幫助球員重新找回球場的專注力。

「你不能說『好，我們下周就要開始比賽』，有些球員是有做些訓練，有些球員在自家公寓根本無事可做。」康特透過電話採訪時表達想法，「如果直接進入季後賽，我們必須確認每個人都有做好自己工作、身體狀況夠好到可以競爭。」

康特的看法也獲得NBA訓練員背書，就訓練員專業角度來看，復賽前球員需要些準備時間，否則可能因直接上陣增加受傷風險。

NBA美國時間上月11日全面停賽，即將滿4周；最初聯盟還准許球員進行訓練維持身體狀況，但隨著新冠肺炎疫情全美蔓延，聯盟也取消球隊團隊訓練。

美國新冠肺炎確診案例已超過33萬例，居全球之冠，死亡人數已突破1萬人，其中紐約州超過4000人，成疫情重災區。

NBA 塞爾蒂克 Enes Kanter

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