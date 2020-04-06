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NBA／從飲食著手 「高齡」詹皇維持顛峰
國外體壇「高齡」運動員並不少見，生涯廿座大滿貫賽冠軍「瑞士特快車」費德勒，明年與前「美國球后」小威廉絲都將邁入不惑之年，湖人隊「小皇帝」詹姆斯明年也將滿卅六歲，但透過飲食保養，維持多年顛峰不墜。
說到如何保養身體，卅五歲湖人球星「小皇帝」詹姆斯是箇中翹楚，而且年花一百五十萬美元（約台幣四千五百萬元），飲食方面雖然糖漿、甜點不忌口，但一周固定吃素一天，不吃紅肉、豬肉，忌含糖飲料和炸物，保養得宜獲「生化人」封號。
東奧延期對產後復出的小威，恐怕是喜憂參半，體能成考驗，她生涯奧運囊括四金，若能在東奧摘金，將寫下青少年、廿歲、卅歲、四十歲都摘金紀錄。
費德勒北京奧運攜手瓦文卡捧回男雙金牌，倫敦奧運男單銀恨，生涯獨缺男單金牌，先前表明東奧不缺席的他，今年二月初右膝動關節鏡手術，但東奧延期正好讓他有充裕時間復健。費德勒復原神速，日前就分享自己在雪中對牆練習影片，胯下、背後擊球美技不斷，身手依舊。
貴為瑞士球王，費德勒個人團隊細分訓練、物理治療、營養、心理狀態四大類，飲食也講究，固定二至三小時少量多餐方式補給。
費德勒的早餐以醣類為主，搭配果汁、咖啡或醋，賽前早餐也是如法炮製。午餐則會攝取少量肉類、大量穀物及碳水化合物，晚餐則是以輕食為主。
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