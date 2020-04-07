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35歲的喬丹vs.35歲的詹姆斯 有什麼不一樣？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
喬丹(左)和詹姆斯(右)在各自職業生涯都有偉大的成就，但兩人所處年代相差近半個世代，在兩人的比較上是要從更多的層面來探討。 2006-07 EXL 球員卡
喬丹(左)和詹姆斯(右)在各自職業生涯都有偉大的成就，但兩人所處年代相差近半個世代，在兩人的比較上是要從更多的層面來探討。 2006-07 EXL 球員卡

1998年喬丹35歲，率領公牛在總冠軍賽4：2擊敗爵士，公牛隊史第六度奪冠，喬丹也拿到生涯第六冠和第六座FMVP。1998年總冠軍系列賽喬丹場均33.4分、4籃板、2.5助攻。公牛1997-98這一季戰績62勝20敗，勝率7成56東區第一。

2020年詹姆斯35歲，帶領湖人例行賽打出49勝14敗，7成78勝率西區第一，聯盟第二好戰績。NBA在3月12日因新冠病毒疫情擴散宣布無限期停賽迄今，詹姆斯例行賽場均25.7分、7.9籃板、10.6助攻，聯盟助攻王。

為什麼要拿兩人35歲的表現、帶隊、戰績、情勢、數據做比較，因為這樣更能讓所有人理解，喬丹和詹姆斯兩個不同世代，以及兩人的不同和偉大之處。

我始終強調一點，詹姆斯跟喬丹、布萊恩杜蘭特是完全不同風格的球員，因為詹姆斯的工作、角色和帶隊方式從來就不是得分，喬丹、布萊恩、杜蘭特在球場上最重要也是最關鍵的作用就是進攻、投籃、得分。

喬丹、布萊恩、詹姆斯、杜蘭斯(由左至右)都是萬中選一的超級球星，也都是球隊中的領袖，但他們的球風與角色卻有很大的不同。 2008 Upper Deck 球員
喬丹、布萊恩、詹姆斯、杜蘭斯(由左至右)都是萬中選一的超級球星，也都是球隊中的領袖，但他們的球風與角色卻有很大的不同。 2008 Upper Deck 球員

得分型球員很好比較，但不同角色和定位球員，就很難比較他們的偉大和傑出。你能想像，如果詹姆斯一個系列賽場均是33.4分、4籃板、2.5助攻，2007年騎士不可能打進總冠軍賽，熱火很難連四年打進總冠軍賽，同時完成二連冠，2016年騎士也無法在總冠軍系列賽1：3落後情況下連勝三場，完成史上最大逆襲奪冠。

以2018年季後賽為例(詹姆斯最近一次季後賽)，詹姆斯季後賽場均34分、9.1籃板、9助攻。詹姆斯之於球隊，他的作用和帶領方式絕不是只有進攻、投籃、得分，他還需要大包大攬很多工作和球隊需要他的角色，他幫助隊友，成就團隊，把隊友完美融合在一起，詹姆斯的能力和作為，不能用得分、進攻、防守、籃板去衡量他的作用和偉大。

這當然不是要貶低喬丹的偉大和傑出，喬丹在公牛有太多幫手、球星和傑出角色球員，籃板手從葛蘭特到羅德曼都是球星，最佳第六人庫柯奇也是球星，號稱天下第二人皮朋，更是公牛王朝不可或缺的第二號人物。

喬丹(中)在公牛隊時期，陣中隊友好手如雲，像是皮朋(右)拿過抄截王，身手全能，羅德曼(左)是連7年的籃板王。 1997-98 Upper Deck 球員卡
喬丹(中)在公牛隊時期，陣中隊友好手如雲，像是皮朋(右)拿過抄截王，身手全能，羅德曼(左)是連7年的籃板王。 1997-98 Upper Deck 球員卡

喬丹帶領公牛，除了凝聚團隊、激勵隊友、全力進攻，更重要的是負責關鍵球。喬丹的領袖魅力、關鍵球、攻防一體，他用幾近完美的表現和各種驚奇，成就籃球史上最偉大史詩，創造公牛王朝，重新書寫籃球歷史。喬丹是「籃球之神」，他的能力、影響力、奪冠方式、打球風格，改變籃球，改變視野，更改變世界。

詹姆斯帶領球隊方式跟喬丹全然不同，進攻、得分、防守當然是最主要工作，但詹姆斯是比賽節奏掌控者，他是球隊組織進攻和發動戰術的人，他更像場上教練、指揮官，他得把隊友、功能一一融入比賽，成就一場場比賽和美妙團隊。

在詹姆斯身旁，騎士時代的厄文就是那個「天下第二人」，但厄文不想只是扮演蝙蝠俠的羅賓，他想要成為蝙蝠俠，帶領屬於自己的球隊追求勝利與總冠軍。因此2017年夏天厄文主動要求離開詹姆斯，他想單飛，成就自己籃球生涯與輝煌。厄文離開詹姆斯三年，性格自我封閉的厄文完全不懂如何與隊友相處，凝聚團隊，成就隊友。厄文在塞爾蒂克兩季球隊軍心四分五裂，休息室頻頻失控，在籃網一季，同樣沒能成就完美團隊。

詹姆斯(右)過去在騎士隊時，只有厄文(左)是較有實力的助手，但他的心思卻是一直想自己當老大。 2014-15 Panini球員
詹姆斯(右)過去在騎士隊時，只有厄文(左)是較有實力的助手，但他的心思卻是一直想自己當老大。 2014-15 Panini球員

詹姆斯是「籃球皇帝」，他的帶隊方式和全能表現無與倫比，生涯九度帶領球隊打進總冠軍賽，不論他的隊友是誰。詹姆斯改變籃球方式，改變看球視野，同時也在改變籃球世界，他已經站在喬丹身旁。

喬丹和世人在2010年以前根本不會想到有人可以跟喬丹站在同一個水平上，但10年後，詹姆斯已經改變這個世界。籃球之神或許不可動搖，但史上第一的爭議和話題，將永遠在喬丹和詹姆斯之間討論、比較。

喬丹 詹姆斯 布萊恩 杜蘭特

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