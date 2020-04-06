NBA／為灌籃大賽釋疑 韋德擬邀葛登直播破冰

魔術隊葛登（Aaron Gordon）今年灌籃大賽再度鎩羽而歸，不少人為他抱屈，甚至將矛頭指向退役熱火球星韋德（Dwyane Wade）。韋德今日透露，下周計畫邀請葛登直播，針對灌籃大賽向葛登和所有聽眾釋疑。

韋德今日與海斯倫（Udonis Haslem）直播最後，談到自己接下來的計畫，包括邀請葛登談年初灌籃大賽。

葛登今年三度叩關灌籃大賽冠軍未果，惜敗熱火隊瓊斯（Derrick Jones Jr.），不僅球迷為他抱屈，還傳出評審「跑票」傳聞，韋德恰巧就是傳聞主角。

韋德當時就反駁，他並非唯一給9分評審，同時稱讚葛登是聯盟出色球員，今日直播他也表示，下周將邀請葛登一同上直播，聊灌籃大賽，海斯倫聽聞也笑說：「我一定會聽。我很高興你終於觸碰這話題。」

韋德在NBA賽事因新冠肺炎停擺期間，開Instagram直播暢談籃壇趣事，包括安東尼（Carmelo Anthony）也曾和他憶當年，近日也分享初識艾佛森（Allen Iverson）賭場趣事，讓球迷一窺球星私下不為人知一面。