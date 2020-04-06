NBA／16年前加盟湖人 加索難忘布萊恩凌晨暖心舉動

前湖人球星加索（Pau Gasol）曾與布萊恩（Kobe Bryant）並肩拚戰6個球季，攜手打下兩座總冠軍，布萊恩確定入主名人堂，加索也回憶與「小飛俠」過去點滴，包括16年前轉戰洛城湖人時，布萊恩甚至凌晨執意登門拜訪，表達歡迎之意，令加索至今難忘。

加索2009、2010年攜手布萊恩完成湖人二連霸，他2008年2月被交易到湖人，當時才剛從洛城做完體檢，尚未與湖人隊練習的他仍隨隊到華盛頓客場，但加索透露，布萊恩從得知交易消息後，就不斷傳訊息給他，甚至堅持要見加索一面，歡迎他的加入。

當時已經接近凌晨1時30分，加索說：「我告訴他，沒關係很晚了，你真的不需要這麼做，我們可以等到明天再碰面。」但布萊恩非常堅持，且最後真的現身，讓加索既開心又驚喜。

布萊恩也表示對於加索的加入十分開心，並在當時就立下攜手贏下總冠軍願景。

與故友多年前往事歷歷在目，加索表示，布萊恩後來真的傳了許多想法和計畫，並提醒加索該用什麼心態面對比賽，「這也是他最特別和不可思議之處，展現了他的領袖特質。」