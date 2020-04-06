NBA／憶2001總冠軍賽 歐尼爾自白變粉絲

身為2001年NBA總冠軍賽MVP，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）場均繳出33分、15.8籃板和3.4阻攻的驚人數據，助隊5戰擊敗艾佛森（Allen Iverson）領軍的76人隊，不過他多年後回憶，當時自己心情其實有點特別。

歐尼爾上節目時提到，當時自己對艾佛森的想法，影響他總冠軍賽第一戰的表現，「我要自白，韋德（Dwyane Wade）可能知道。」歐尼爾提到，當時湖人就像只以4名球員出戰，自己則是像個小球迷，讓對手為所欲為。

「每次和艾佛森對陣，我可以搧他好幾次火鍋，但我那時就是不想，那年我們在季後賽表現不錯，想以16戰全勝封王，但讓他重擊了我們。」歐尼爾說。

艾佛森總冠軍賽第一戰狂轟48分，不只讓費城球迷難忘，歐尼爾至今也仍印象深刻。當時也有40分、22籃板的「俠客」還提到，很高興和艾佛森共是名人堂一員，「很多傑出球員會遭到質疑，因為他們沒有贏過總冠軍，但聽著，他仍是史上最佳球員之一。」

不只歐尼爾推崇艾佛森，「閃電俠」韋德和WNBA洛杉磯火花隊明星球員帕克（Candace Parker）也是艾佛森球迷，兩人選擇3號做為背號，就是因為艾佛森。

今年NBA明星賽，韋德和艾佛森還曾互動，一起悼念1月意外離世的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），韋德感性說：「我無法不去擁抱他（艾佛森），表達我對他的感激，告訴他我有多敬愛他。我總是說，喬丹（Michael Jordan）和艾佛森是我3個偶像，是我想成為的指標，我選擇3號或許就是因為艾佛森，我想感謝他，在那當下那是我們都很需要的一個擁抱。」