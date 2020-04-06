NBA／36年前成得分王 賈霸地位難撼動

36年前的今天，「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）締造新紀錄，他在出戰爵士隊的比賽以招牌勾射進球，成為聯盟得分榜第一人，超越傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）。

張伯倫1973年退役時，生涯累積31419分居當時得分榜之首，直到美國時間1984年4月5日才被賈霸超越；賈霸締造紀錄的方式正是拿手的招牌勾射，這一球讓他生涯累積得分數達31420分，進球後比賽還一度暫停，讓他的湖人隊隊友一擁而上慶祝。

賈霸的紀錄夜不只一晚，他5年後退休時，生涯累積得分達38387分，迄今仍是得分榜第一位，張伯倫的紀錄則是被馬龍（Karl Malone）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）和德國退役名將諾維茨基（Dirk Nowitzki）超越，目前排史上第7。

得分榜前10名只有詹姆斯是現役球員，「小皇帝」目前累積34087分、位居史上第三，和第二名馬龍保有的36928分仍有段差距，且NBA上月因新冠肺炎影響全面停賽，何時復賽仍是未知數。