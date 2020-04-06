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NBA／賈奈特的好 教練、媒體都背書

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
賈奈特的好，教練、媒體都背書。 美聯社
賈奈特的好，教練、媒體都背書。 美聯社

賈奈特（Kevin Garnett）成為2020年籃球名人堂成員，除昔日隊友皮爾斯（Paul Pierce）喊與有榮焉，過去專門採訪塞爾蒂克隊比賽的記者也形容，賈奈特的影響力「無所不在」。

「當我想到賈奈特，我想到的是他如何去提升每件事，還有幫助身邊每個人，比平常做的更多。」《NBC Sports》記者布萊克利（A. Sherrod Blakely）透露，賈奈特訓練時雖對球隊菜鳥嚴格，卻也會為NBA新成員治裝，「因為他想要他們不只學習當個職業球員，看起來也要像是職業球員。」

率賈奈特、皮爾斯等打下2008年總冠軍的前綠衫軍教頭瑞佛斯（Doc Rivers）不只一次提到，賈奈特為善不欲人知，很多善舉都沒人知道，布萊克利提到的治裝只是其中之一，「他會幫每個菜鳥買兩套西裝，而且每年都如此。」

布萊克利另外分享了一個插曲，當賈奈特轉戰灰狼隊時，他也轉報導活塞隊，當時1995年的選秀「狀元」史密斯（Joe Smith）在活塞一年後轉投灰狼，布萊克利和另外兩名記者在球隊早上投籃練習後，在休息室外和史密斯聊天，賈奈特突然出現，發現媒體後主動打招呼說「我會和你們聊幾分鐘」，讓3名工作者有些錯愕。

最後賈奈特至少花了15分鐘分享自己和史密斯的關係，從友情、信任、家庭到對比賽的態度，「當時我的感想是，如果你是個競爭者，這世界上沒有比賈奈特更好的隊友了。」布萊克利說。

和賈奈特私交甚篤的畢拉普斯（Chauncey Billups）也說，賈奈特無疑是「最好的人」，「他是出色的球員，這眾所皆知，但身為隊友？沒人會比賈奈特更好。」

皮爾斯 活塞 灰狼

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