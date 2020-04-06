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NBA／2021名人堂候選人 皮爾斯領銜

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
皮爾斯預約明年進入籃球名入堂。 美聯社
皮爾斯預約明年進入籃球名入堂。 美聯社

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）、馬刺隊名將鄧肯（Tim Duncan）和賈奈特（Kevin Garnett）成為2020年籃球名人堂成員，成為「星光」最閃亮的一年，美媒也列出2021年的名人堂可能入選成員，名列首位的就是賈奈特昔日好搭檔皮爾斯（Paul Pierce）。

美國《雅虎體育》將2021年籃球名人堂候選人分為「當然入選」、「或許入選」、「入選邊緣」和「或許不會入選」，被視為「準名人堂成員」的包括皮爾斯、波許（Chris Bosh）和韋伯（Chris Webber）。

「真理」皮爾斯2008年和塞爾蒂克隊一起打下總冠軍且獲得總冠軍賽MVP，10度入選明星賽、2010年三分球大賽冠軍和4度入選年度陣容，生涯獲得26379分排在得分榜第15位，加上對「綠衫軍」的影響力，被視為當然的名人堂球星。

曾和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）組成熱火「三巨頭」的波許，曾表示沒能加入2020名人堂十分可惜，不過他2021年如願機會十分高，他生涯握有兩枚冠軍戒、11度入選明星賽，也是2008年北京奧運的金牌成員。

現以球評身分活躍籃壇的韋伯，5度入選明星賽、5次入選年度陣容，1999年的聯盟籃板王、1994年年度最佳新人，也是著名的「密西根五虎」成員之一；他15個球季常受傷勢困擾，但個人表現及NCAA締造大學籃球史重要一頁，仍有很大機會名留青史。

「可能入選」的候選人包括2011年獲得冠軍戒的馬里安（Shawn Marion）、華勒斯（Ben Wallace）和畢拉普斯（Chauncey Billups）；「入遠邊緣」者包括哈德威（Tim Hardaway）、 史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）、強森（Marques Johnson）和坎普（Shawn Kemp）；「或許不會入選」名單則包括傑米森（Antawn Jamison）、史托雅克維奇（Peja Stojakovic）和馬布瑞（Stephon Marbury）。

名人堂 皮爾斯

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