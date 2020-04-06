快訊

有重大說明？指揮中心記者會 臨時改上午10點舉行

全球首例！紐約動物園老虎感染新冠病毒

英超／不甩禁足令找妓女到家中開趴 曼城後衛致歉

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

英國新冠肺炎疫情嚴重，卻傳出英超球員在家開性愛趴？據報導，曼城後衛沃克（Kyle Walker）在禁足令期間，找來兩位妓女到家中開趴，事情曝光後，他在網路上發出道歉聲明，不過球團仍決定展開調查，不排除祭出罰則。

這位29歲的英格蘭國腳被指出在上周二花了2200元英磅（約台幣8萬2000元），邀請兩位性工作者上門同樂，結果這周事蹟就登上版面，沃克立刻在社群網站上致歉，並呼籲民眾應該要遵守政府規範，保持安全的社交距離，並且好好待在家。

沃克在聲明中表示，「我想藉這著機會向大眾道歉，我上周做了錯誤的決定，因而讓私人生活登上小報版面，我了解身為職業足球員，我應該成為楷模，所以我向為此感到打擊的家人、朋友、球團、球迷和大眾道歉。」

曼城則透過聲明表達立場，「我們知道有報紙刊登了沃克的私生活，指他打破了禁足令和社交距離規範，足球員是全球的偶像，我們隊職員也一直致力於支持辛苦的醫護人員，沃克的行為牴觸了這些努力，我們很失望，接下來幾天會展開調查，釐清責任歸屬。」

沃克不是第一位在疫情期間違反禁足令的球員，效力阿斯頓維拉的中場格雷利許（Jack Grealish）才剛遭到球團開罰，因為他開車去朋友家跑趴，結果因一場交通意外被捕捉到身影，他隨後錄製道歉影片回應，並捐款給醫院平息風波。

沃克 英超

延伸閱讀

新冠肺炎衝擊英國經濟 貧窮問題恐更惡化

連假擠爆 祭出禁足令？陳時中：不排除任何可能

若拉不開社交距離 專家建議禁足六周

清明連假人潮超乎預期！陳時中：不排除禁足令

相關新聞

NBA／布萊恩英姿 永鑄名人堂

堪稱史上最輝煌梯次二○二○年奈史密斯籃球名人堂昨天揭曉，八名成員包括湖人隊「小飛俠」布萊恩、馬刺隊名將鄧肯、前塞爾蒂克隊「狼王」賈奈特等皆入選，湖人傳奇魔術強森也不禁讚譽，本屆名人堂是史上最偉大一屆。

川普不讓NFL推遲 斷NBA後路

新冠肺炎導致全球體育賽事全面停擺，各大職業聯盟為復賽與否焦頭爛額之際，美國總統川普昨天與北美四大職業運動及美國職業足球大聯盟（ＭＬＳ）等領袖召開電話會議下指導棋，期望美式足球（ＮＦＬ）如期九月開打，也讓ＮＢＡ壓力倍增，等於宣告聯盟最慢得在八月產出總冠軍，才不至於和ＮＦＬ賽季重疊。

NBA／透露選2號原因 鮑爾小時候最欣賞詹皇

鵜鶘隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）受訪時談到一些場外話題，包含為何選擇2號球衣、身為運動員最難忘的時刻，他還透露...

NBA／2021名人堂候選人 皮爾斯領銜

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）、馬刺隊名將鄧肯（Tim Duncan）和賈奈特（Kevin Garnet...

英超／不甩禁足令找妓女到家中開趴 曼城後衛致歉

英國新冠肺炎疫情嚴重，卻傳出英超球員在家開性愛趴？據報導，曼城後衛沃克（Kyle Walker）在禁足令期間，找來兩位妓...

NBA／分開後才懂 保羅：很感謝葛里芬

曾經是快艇隊的雙核心，保羅（Chris Paul）和葛里芬（Blake Griffin）2017年拆夥後卻不是「和平分手...

NBA／賈奈特進籃球名人堂 皮爾斯直呼與有榮焉

賈奈特（Kevin Garnett）今日（5號）正式入選籃球名人堂，他在得知這項好消息後表示：「這是一切最高點，你花了無數小時在這上頭，奉獻自己在籃球技藝上，沒有一天鬆懈，克服所有難關上場，不給自己任

NBA／獲得入選名人堂殊榮 鄧肯：這是旅程終點

鄧肯（Tim Duncan）今日（5號）正式入選籃球名人堂，NBA生涯獲獎無數的他對於獲此至高榮耀也感到驕傲無比，直言：「這是旅程終點，我有個自己十分享受的不可思議生涯，說入選名人堂是美夢成真，實在有

NBA／沃爾恢復勁爆體能速度 驚豔自家發展聯盟球員

《華盛頓郵報》記者巴克娜（Candace Buckner）日前報導，引述巫師總管夏帕德（Tommy Sheppard）說法，指出儘管沃爾（John Wall）復原狀況良好，但即便賽季停擺帶來更多時間，

NBA／勇士總裁自爆辦公室裝飾 湯普森單節37分數據裱框

勇士總裁威爾茲（Rick Welts）日前受訪，被問到假如自己被迫在家隔離1年，唯一娛樂是電視上的同場比賽，自己會挑哪一場不斷重播？威爾茲回答時也意外揭露，自家辦公室裝飾品選擇為何。 威爾茲回應

NBA／新冠肺炎帶走祖父 國王新秀心痛

美國成新冠肺炎重災區，已有超過30萬確診案例、超過8千人因此死亡，NBA國王隊菜鳥蓋伊（Kyle Guy）今天也在社群平...

NBA／官辦花式投籃比賽 外媒曝可能參加名單

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，官方計畫主辦「H-O-R-S-E」花式投籃比賽，相關細節目前雖還在協調之中，但已有媒體爆料出可能參賽者名單。 《紐約郵報》

熱門新聞

NBA／喬丹獲選最偉大大學籃球員 賈霸：真是笑掉大牙

NBA／女兒遠距上課幫忙 柯瑞只獲這評價

NBA／布萊恩進名人堂 遺孀：職業生涯巔峰

SBL／轉換跑道執教鞭 張容軒：20年籃球生涯已無憾

MLB／大聯盟新人王全明星隊 鈴木一朗獲選右外野手

NBA／分開後才懂 保羅：很感謝葛里芬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。