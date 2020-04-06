英超／不甩禁足令找妓女到家中開趴 曼城後衛致歉

英國新冠肺炎疫情嚴重，卻傳出英超球員在家開性愛趴？據報導，曼城後衛沃克（Kyle Walker）在禁足令期間，找來兩位妓女到家中開趴，事情曝光後，他在網路上發出道歉聲明，不過球團仍決定展開調查，不排除祭出罰則。

這位29歲的英格蘭國腳被指出在上周二花了2200元英磅（約台幣8萬2000元），邀請兩位性工作者上門同樂，結果這周事蹟就登上版面，沃克立刻在社群網站上致歉，並呼籲民眾應該要遵守政府規範，保持安全的社交距離，並且好好待在家。

沃克在聲明中表示，「我想藉這著機會向大眾道歉，我上周做了錯誤的決定，因而讓私人生活登上小報版面，我了解身為職業足球員，我應該成為楷模，所以我向為此感到打擊的家人、朋友、球團、球迷和大眾道歉。」

曼城則透過聲明表達立場，「我們知道有報紙刊登了沃克的私生活，指他打破了禁足令和社交距離規範，足球員是全球的偶像，我們隊職員也一直致力於支持辛苦的醫護人員，沃克的行為牴觸了這些努力，我們很失望，接下來幾天會展開調查，釐清責任歸屬。」

沃克不是第一位在疫情期間違反禁足令的球員，效力阿斯頓維拉的中場格雷利許（Jack Grealish）才剛遭到球團開罰，因為他開車去朋友家跑趴，結果因一場交通意外被捕捉到身影，他隨後錄製道歉影片回應，並捐款給醫院平息風波。