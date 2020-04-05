NBA／透露選2號原因 鮑爾小時候最欣賞詹皇
鵜鶘隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）受訪時談到一些場外話題，包含為何選擇2號球衣、身為運動員最難忘的時刻，他還透露自己小時候最喜歡的運動員就是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。
現年22歲的鮑爾在2017年投入NBA選秀，他在首輪第二順位被湖人隊選中，這個時刻也成為鮑爾身為運動員最難忘的時刻，「從我六歲起，我整個人生都在打籃球，所以當你能進入最高水平的聯盟中，這是我最難忘的時刻。」
鮑爾談到自己選擇身穿2號球衣的理由，「我一生都排名第二。因為我姓Ball，從我開始上學起，根據第一個字母排名，我在名單上總是第二個，所以選擇2號。」
鮑爾也透露自己小時候最喜歡運動員就是詹姆斯，且在他心中歷史最佳陣容也包含「詹皇」，「強森（Magic Johnson）打一號，喬丹（Michael Jordan）二號，詹姆斯三號，杜蘭特（Kevin Durant）打四號位，最後就是歐尼爾（Shaquille O'Neal）。」
他也談到自己若是不打籃球，自己會參加的職業運動就是美式足球，「我可能可以擔任四分衛。」若自己不是NBA球員，鮑爾認為自己可能想成為一名饒舌歌手。
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