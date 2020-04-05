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NBA／分開後才懂 保羅：很感謝葛里芬

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
保羅(左)與葛里芬。 路透
保羅(左)與葛里芬。 路透

曾經是快艇隊的雙核心，保羅（Chris Paul）和葛里芬（Blake Griffin）2017年拆夥後卻不是「和平分手」，不過34歲的保羅最近談到和葛里芬的關係承認，離開快艇後，自己其實更感謝前隊友。

保羅和巴恩斯（Matt Barnes）、傑克森（Stephen Jackson）日前在節目上討論一些主題，其中一部分就是保羅和葛里芬的關係，保羅承認他其實「很感謝」葛里芬，而且是分開後才感受到前隊友的好。

「我有時會想，我和葛里芬顯然有些我們的問題，但我離開後真的很感謝葛里芬，尤其在他開始投外線後，我幾乎要飆髒話。」保羅坦言，失去後才會懂得珍惜，大概就是他和葛里芬關係的註解。

過去兩人在領導上產生矛盾，保羅和葛里芬都想當球隊領袖，成為關係陷僵局的問題之一，葛里芬過去也曾談到和保羅的關係，他提到老隊友每晚都想贏球，「就像很多好球員，他對隊友的要求也很高。」

NBA上月開始因新冠肺炎疫情全面停賽，保羅在停賽期間釋出善意，或許能成為和葛里芬關係「融冰」的起點。

葛里芬 保羅 快艇

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