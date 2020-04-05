NBA／新冠肺炎帶走祖父 國王新秀心痛

美國成新冠肺炎重災區，已有超過30萬確診案例、超過8千人因此死亡，NBA國王隊菜鳥蓋伊（Kyle Guy）今天也在社群平台透露，祖父成為新冠肺炎過世的病患。

去年率維吉尼亞大學奪下隊史首座NCAA總冠軍的蓋伊，今天在Instagram上傳和祖父、祖母的多張合照，他沉痛寫道：「昨晚我的祖父走了，新冠肺炎摧毀許多家庭，我敦促大家嚴肅看待這件事，你不會希望這成為喚起你起床的原因。」

他也分享過去和祖父的一段插曲，他回憶說，早從自己7歲或8歲，祖父就拿了張紙給他簽名，「他開玩笑說，如果我進入NBA要當我經紀人，有時這樣的小事一直在我心中，我試著實現夢想，我知道他一直在那等待著我。」

22歲的蓋伊去年完成進入NBA的夢想，他第二輪被尼克隊選上，之後和國王隊簽下雙向合約，在發展聯盟打了37場比賽、場均有21分表現，但只打了2場NBA賽事就在上月因新冠肺炎全面停賽。

NBA累積有7隊、14名隊職員確診新冠肺炎，好消息是最早確診的爵士隊球星戈貝爾（Rudy Gobert）和米歇爾（Donovan Mitchell）都已康復，但能否復賽目前仍是未知數。