快訊

11景點發布國家級警報 環保署急令大消毒

2分鐘檢測新冠肺炎病毒將改變世界？ 教授解析真相

NBA／女兒遠距上課幫忙 柯瑞只獲這評價

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯瑞(右上)擔任女兒萊莉(右下)助教。 美聯社
柯瑞(右上)擔任女兒萊莉(右下)助教。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）在停賽期間有了新身分，他成為女兒萊莉（Riley Curry）助教，不過得到的回饋似乎不是太好，讓他忍不住小小抱怨一下。

NBA從上月開始停賽，球隊也被要求停止團隊訓練，無法四處征戰的球星們居家陪伴親人外，也透過社群軟體分享動態，柯瑞就是和前隊友（JaVale McGee）線上開直播對談最近的生活，才透露這段和女兒的插曲。

柯瑞提到，他現在的生活就是起床後做些訓練，然後上小學二年級的萊莉課程開始，他就會和因新冠肺炎疫情在遠距上課的女兒一起上課，就像代課老師或助教。

不過萊莉對父親的表現似乎不太滿意，柯瑞和麥基說：「她今天和我媽講話，她說我是三顆星的老師。天啊，太心寒了，太冷血了，小姐，我投入妳的未來，這就是妳的回報方式？太瘋狂了。」

柯瑞過去可能沒被質疑過學習能力，他獲得戴維森學院（Davidson College）獎學金，還曾率隊締造「三月瘋」驚奇，2009年投入NBA選秀成為勇士成員，是球隊打下3枚冠軍戒的靈魂人物。

不過柯瑞雖在籃球場得到許多肯定，轉戰「學術圈」卻還沒得到萊莉認可，成NBA停賽賽期間小插曲。

柯瑞 NBA 勇士

延伸閱讀

NBA／勇士自辦「環法自行車賽」 柯瑞放話挑戰飛輪寶座

NBA／柯瑞在家自組籃球架 還要在車道畫三分線

NBA／柯瑞與防疫專家直播 歐巴馬也是觀眾

NBA／憶季後賽柯瑞兄弟鬩牆 父母坦承希望弟弟贏

相關新聞

NBA／布萊恩進名人堂 遺孀：職業生涯巔峰

1月因空難驟逝的湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），沒意外將在今年成為名人堂成員，遺孀凡妮莎（Va...

NBA／籃網、尼克捐百萬口罩 紐約州長喊感謝

紐約成美國新冠肺炎重災區，所屬球隊尼克隊和籃網隊都伸出援手，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天宣布，尼克和籃網...

NBA／「永遠不要低估冠軍的心」 金句教頭終獲名人堂殊榮

籃球名人堂今日（5號）正式揭曉2020年梯次入選名單，其中NBA球星部份可說是歷屆以來星度最高一屆，布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）與賈奈特（Kevin Garnett）

NBA／官方規劃花式投籃比賽 傳多位大牌球星共襄盛舉

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）最新報導指出，NBA計畫舉辦「H-O-R-S-E」花式投籃比賽，預計將邀請多位大牌球星參與，且會透過《ESPN》進行轉播，目前聯盟官方

NBA／勇士總裁自爆辦公室裝飾 湯普森單節37分數據裱框

勇士總裁威爾茲（Rick Welts）日前受訪，被問到假如自己被迫在家隔離1年，唯一娛樂是電視上的同場比賽，自己會挑哪一場不斷重播？威爾茲回答時也意外揭露，自家辦公室裝飾品選擇為何。 威爾茲回應

NBA／新冠肺炎帶走祖父 國王新秀心痛

美國成新冠肺炎重災區，已有超過30萬確診案例、超過8千人因此死亡，NBA國王隊菜鳥蓋伊（Kyle Guy）今天也在社群平...

NBA／官辦花式投籃比賽 外媒曝可能參加名單

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，官方計畫主辦「H-O-R-S-E」花式投籃比賽，相關細節目前雖還在協調之中，但已有媒體爆料出可能參賽者名單。 《紐約郵報》

NBA／中國CBA復賽踩煞車 美媒對開打仍悲觀

美國總統川普（Donald Trump）今天（5號）召開電話會議，廣邀NFL、NBA、MLB、NHL、等代表，席間他表明希望球迷可以盡快進場看球的期望，而總裁席佛（Adam Silver）更主動提議，

NBA／女兒遠距上課幫忙 柯瑞只獲這評價

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）在停賽期間有了新身分，他成為女兒萊莉（Riley Curry）助教，不過...

NBA／與76人老闆捐款抗體檢測 安比德盼助第一線醫護

NBA官方先前宣佈贊助國家新冠肺炎恢復期血漿研究計畫，且鼓勵檢疫陽性後復原者捐出自己血漿作為研究用途，塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart）更立刻挽起衣袖響應。 如今76人中鋒安比德（J

NBA／喬丹獲選最偉大大學籃球員 賈霸：真是笑掉大牙

包含NBA在內各大體育賽事都因新冠肺炎陷入停擺，運動媒體除透過回顧舊比賽希望持續滿足球迷外，舉辦投票也成為了讓球迷可以討論互動話題的另一個好方式。 但《ESPN》舉辦的最偉大美國大學籃球員投票卻

NBA／安戴托昆波灌票奏效 岳父母校票選人氣力壓喬治

美國佛瑞斯諾州大（Fresno State）官方推特日前舉辦趣味投票競賽，把歷屆籃球隊好手仿造NCAA錦標賽型式，按照種子序兩兩捉對廝殺，網路上得到較高票者就成為晉級贏家。 只是佛瑞斯諾州大許多

熱門新聞

NBA／球員2K電競賽登場 第1種子KD首日就落馬

SBL／美國疫情嚴重 巴克利：慶幸我在台灣

NBA／布萊恩進名人堂 遺孀：職業生涯巔峰

網球／賽事全喊卡 前瑞典球王：約克維奇最大輸家

NBA／期待選秀日 柯爾：想選攻守俱佳球員

中職／桃猿隊洋投威拉諾 遭兄弟前隊友狂轟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。