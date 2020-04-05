NBA／女兒遠距上課幫忙 柯瑞只獲這評價

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）在停賽期間有了新身分，他成為女兒萊莉（Riley Curry）助教，不過得到的回饋似乎不是太好，讓他忍不住小小抱怨一下。

NBA從上月開始停賽，球隊也被要求停止團隊訓練，無法四處征戰的球星們居家陪伴親人外，也透過社群軟體分享動態，柯瑞就是和前隊友（JaVale McGee）線上開直播對談最近的生活，才透露這段和女兒的插曲。

柯瑞提到，他現在的生活就是起床後做些訓練，然後上小學二年級的萊莉課程開始，他就會和因新冠肺炎疫情在遠距上課的女兒一起上課，就像代課老師或助教。

不過萊莉對父親的表現似乎不太滿意，柯瑞和麥基說：「她今天和我媽講話，她說我是三顆星的老師。天啊，太心寒了，太冷血了，小姐，我投入妳的未來，這就是妳的回報方式？太瘋狂了。」

柯瑞過去可能沒被質疑過學習能力，他獲得戴維森學院（Davidson College）獎學金，還曾率隊締造「三月瘋」驚奇，2009年投入NBA選秀成為勇士成員，是球隊打下3枚冠軍戒的靈魂人物。

不過柯瑞雖在籃球場得到許多肯定，轉戰「學術圈」卻還沒得到萊莉認可，成NBA停賽賽期間小插曲。