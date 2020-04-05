NBA／川普開電話會議 相信球迷很快回歸

新冠肺炎衝擊全球，體育賽事也陷入停擺，美國總統川普（Donald Trump）今天特別和北美主要體育賽事的相關人員進行電話會議，川普相信NFL賽季能如期在9月開打，並希望球迷8月起能慢慢回籠。

「我希望球迷能回到場館。」川普電話會議後在白宮進行簡報，他表示，現在能做的就是做好準備，「當我們準備好了，球迷也會想回來，他們想看籃球、棒球、足球和冰球，他們想看運動賽事，他們想去高球場呼吸新鮮、乾淨和清新的空氣。」

不過他拒絕訂出球迷可以重返球場的明確時間，「我無法給你一個日期，但我相信是遲早的事情。」他另外也肯定許多球團和球員投入新冠肺炎救援，給予所屬社區很大幫助。

不過川普雖樂觀認為NFL能如期開打，加州州長紐松（Gavin Newsom）持保留態度，畢竟NFL一場比賽球迷就上萬，他認為「這在加州不會發生」。

「這很有趣，我有很多朋友在MLB和NFL工作，他們一直問我，事實上，有位有名的足球員也問我，他是否能期待回到球場，我的回答是『在這樣期待下，我會非常謹慎行動』。」紐松表示，他不想做過度揣測，一切還是要視疫情狀態決定，防疫任務也是他目前最專注的事情。

根據消息來源透露給美國《ESPN》的資訊，NBA主席席佛（Adam Silver）在電話會議中表示，只要狀態明朗、公共健康無虞，最早宣布停賽的NBA願意領頭重啟經濟；這場電話會議與會者包括NFL、NBA、MLB、NHL、MLS、WNBA、WWE、PGA、LPGA、UFC、NASCAR等代表。