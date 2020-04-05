NBA／布萊恩進名人堂 遺孀：職業生涯巔峰

1月因空難驟逝的湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），沒意外將在今年成為名人堂成員，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）受訪形容，入選名人堂是小布「NBA職業生涯的巔峰」。

籃球名人堂先前公布2020年梯次最終入選名單，小布和鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）等昔日聯盟超級巨星都順利上榜，凡妮莎得知後為丈夫感到驕傲，她接受美國《ESPN》視訊訪問時說：「這是難以置信的成就和榮耀，我們非常以他為榮。」

「他作為運動員的每項成就，都是通往名人堂的基石。」凡妮莎繼續說，身旁陪著大女兒娜塔莉亞（Natalia Bryant）。

41歲的小布和13歲的女兒吉雅娜（Gianna Bryant）及另外9名乘客，1月底因直升機空難罹難，凡妮莎坦言，當然希望丈夫能一同慶祝入選名人堂的光榮時刻，「知道他可能成為2020名人堂的一員是種安慰。」

凡妮莎和小布已經結褵19年，兩人育有4女，大女兒17歲，三女兒3歲，最小的女兒僅9個月大。

湖人女老闆巴斯（Jeanie Buss）發表的聲明也提到，無法用文字形容布萊恩對湖人的意義，「布萊恩不只是贏家和冠軍的證明者，他為籃球投入所有。」她讚小布以強烈的鬥志、職業態度和企圖率隊打下五座總冠軍，進入名人堂絕對是實至名歸。