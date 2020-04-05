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中國捐1000台呼吸器給紐約 已抵達甘迺迪機場

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NBA／籃網、尼克捐百萬口罩 紐約州長喊感謝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
紐約州長古莫。 路透
紐約州長古莫。 路透

紐約成美國新冠肺炎重災區，所屬球隊尼克隊和籃網隊都伸出援手，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天宣布，尼克和籃網一起捐出一百萬個外科口罩給紐約需要的工作者，讓古莫直接寫下：「紐約感謝你們。」

除兩支球隊捐出口罩，籃網老闆蔡崇信（Joseph Tsai）及妻子也捐助1000台呼吸器給紐約，古莫透過推特感謝尼克、籃網、蔡崇信及中國大陸駐紐約總領事黃平，「我們非常需要這份及時的禮物。」

古莫也提到，1000台呼吸器將由大陸政府協助運送，預計今天就能抵達甘迺迪國際機場，「這很重要，會對我們有很大的影響。」

美國新冠肺炎確診數已超過30萬例，確診數是全球最多，已造成超過8千人死亡，其中紐約確診病例就超過11萬、病逝者超過3500人，古莫兩天前才表示呼吸器預計6天內會用盡，蔡崇信夫妻的捐助宛如及時雨。

蔡崇信擔任執行副主席的企業阿里巴巴集團，先前也已捐出一百萬個外科口罩及50萬個檢測試劑給紐約，NBA和WNBA的球隊和球員合計投入的救災捐款也達5千萬美元。

籃網 蔡崇信 尼克

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