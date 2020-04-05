NBA／征戰20年獲名人堂肯定 布萊恩曼巴精神永存

已故前美國職籃（NBA）傳奇球星布萊恩，20個球季都效力於洛杉磯湖人隊，5度拿下總冠軍，而他個性鮮明，球風霸氣，打死不退的精神，讓他以非洲毒蛇黑曼巴自喻。

布萊恩（Kobe Bryant）今年1月搭乘私人直升機墜毀，享年41歲，機上包括他和次女吉安娜（GiannaBryant）在內9人全數罹難，震驚全球，不少NBA球隊隨後在比賽時，以24秒或8秒未過半場的進攻違例，向布萊恩致敬。

布萊恩今天正式入主美國籃球名人堂，他在NBA合計20個球季都奉獻給湖人隊，為球隊拿下5座總冠軍，連續18次入選明星賽締造新猷，其中15次被選為明星賽先發，被外界視為NBA最偉大的球員之一。

Kobe這個名字源自於日本神戶（Kobe）牛肉，而布萊恩從小跟著父親步伐打球，而他的父親喬‧布萊恩（Joe Bryant）同樣曾在NBA待過，那8個球季期間，曾效力費城76人、洛杉磯快艇、休士頓火箭等球隊，後續來到義大利延續職業生涯，而布萊恩的童年大多在義大利度過。

布萊恩後來回到費城就讀高中，持續展現其籃球天賦，儘管有機會獲得一流大學錄取資格，但當時年僅17歲的他，毅然決然在高中畢業後就投入NBA選秀，也是史上第6位。

1996年NBA選秀大會上，布萊恩被夏洛特黃蜂隊選中，隨後被交易至湖人隊，開啟他在NBA傳奇的序幕，他剛進入湖人隊時穿上8號球衣，後來改披24號球衣。

布萊恩在2000年到2002年期間，帶領湖人隊完成3連霸的霸業，2009年、2010年再度率隊拿下總冠軍，兩度獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP），以及一座年度MVP。

布萊恩在34歲時，成為聯盟最年輕達成3萬分的球員，但這項紀錄後來被詹姆斯（LeBron James）在2019年2月時改寫。布萊恩生涯總得分3萬3643，排名史上第4。

布萊恩2015至2016年球季決定退休，在2016年4月14日告別秀對戰猶他爵士隊一役，單場砍下60分，幫助湖人隊以101比96獲勝，成為NBA史上年紀最大單場拿下60分的球員，也為自己職業生涯劃下完美句點。

回顧布萊恩在NBA的20個球季，共出賽1346場，留下場均25分、5.2籃板、4.7助攻的成績。