聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／征戰20年獲名人堂肯定 布萊恩曼巴精神永存

中央社 / 台北5日綜合報導
已故前美國職籃（NBA）傳奇球星布萊恩。 美聯社
已故前美國職籃（NBA）傳奇球星布萊恩。 美聯社

已故前美國職籃（NBA）傳奇球星布萊恩，20個球季都效力於洛杉磯湖人隊，5度拿下總冠軍，而他個性鮮明，球風霸氣，打死不退的精神，讓他以非洲毒蛇黑曼巴自喻。

布萊恩（Kobe Bryant）今年1月搭乘私人直升機墜毀，享年41歲，機上包括他和次女吉安娜（GiannaBryant）在內9人全數罹難，震驚全球，不少NBA球隊隨後在比賽時，以24秒或8秒未過半場的進攻違例，向布萊恩致敬。

布萊恩今天正式入主美國籃球名人堂，他在NBA合計20個球季都奉獻給湖人隊，為球隊拿下5座總冠軍，連續18次入選明星賽締造新猷，其中15次被選為明星賽先發，被外界視為NBA最偉大的球員之一。

Kobe這個名字源自於日本神戶（Kobe）牛肉，而布萊恩從小跟著父親步伐打球，而他的父親喬‧布萊恩（Joe Bryant）同樣曾在NBA待過，那8個球季期間，曾效力費城76人、洛杉磯快艇、休士頓火箭等球隊，後續來到義大利延續職業生涯，而布萊恩的童年大多在義大利度過。

布萊恩後來回到費城就讀高中，持續展現其籃球天賦，儘管有機會獲得一流大學錄取資格，但當時年僅17歲的他，毅然決然在高中畢業後就投入NBA選秀，也是史上第6位。

1996年NBA選秀大會上，布萊恩被夏洛特黃蜂隊選中，隨後被交易至湖人隊，開啟他在NBA傳奇的序幕，他剛進入湖人隊時穿上8號球衣，後來改披24號球衣。

布萊恩在2000年到2002年期間，帶領湖人隊完成3連霸的霸業，2009年、2010年再度率隊拿下總冠軍，兩度獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP），以及一座年度MVP。

布萊恩在34歲時，成為聯盟最年輕達成3萬分的球員，但這項紀錄後來被詹姆斯（LeBron James）在2019年2月時改寫。布萊恩生涯總得分3萬3643，排名史上第4。

布萊恩2015至2016年球季決定退休，在2016年4月14日告別秀對戰猶他爵士隊一役，單場砍下60分，幫助湖人隊以101比96獲勝，成為NBA史上年紀最大單場拿下60分的球員，也為自己職業生涯劃下完美句點。

回顧布萊恩在NBA的20個球季，共出賽1346場，留下場均25分、5.2籃板、4.7助攻的成績。

布萊恩 NBA 湖人

延伸閱讀

NBA／懷曼巴精神抗疫 加索：更想念布萊恩

2020梯名人堂明公布 布萊恩、鄧肯、賈奈特領銜

NBA／08年奧運剪下皮爾斯奪冠照片 布萊恩視為動力

NBA史上10大球星 排名充滿樂趣+爭議

相關新聞

NBA／布萊恩、賈奈特、鄧肯擁11冠進名人堂

儘管受到新冠肺炎疫情影響，ＮＣＡＡ賽事目前已經全面停擺，不過今年籃球名人堂仍將按照原定計畫，於今天公布入選名單，並於八月舉行頒獎典禮，而包括一月底因為直升機墜毀意外驟逝的湖人隊前球星布萊恩，以及兩大明星前鋒鄧肯、賈奈特，都將在今天正式入選。

NBA／征戰20年獲名人堂肯定 布萊恩曼巴精神永存

已故前美國職籃（NBA）傳奇球星布萊恩，20個球季都效力於洛杉磯湖人隊，5度拿下總冠軍，而他個性鮮明，球風霸氣，打死不退...

NBA／名列頂尖大前鋒 鄧肯、賈奈特入主名人堂

前美國職籃NBA球星鄧肯、賈奈特都被視為史上最偉大的大前鋒，其中鄧肯5度率領馬刺拿下總冠軍，賈奈特表現全能，在灰狼隊時期...

NBA／承諾續掌加拿大兵符 暴龍教頭：延賽不比疫情糟

受到東京奧運因為新冠肺炎疫情延賽影響，目前各大奧運資格賽都陷入停擺的狀況，其中原訂於六月在全球四地開打的奧運男籃資格賽也...

NBA／世界陷入隔離孤立 老鷹傳奇倡導接納自閉症

世界提高自閉症意識日剛剛過去，老鷹退役傳奇球星「人類精華片段」威金斯（Dominique Wilkins）就發表1篇親筆文章，分享自己家2位女兒特殊狀況並呼籲外界正視此一議題，且強調特別是在當下缺少籃

NBA／懷曼巴精神抗疫 加索：更想念布萊恩

不論是家鄉西班牙或者移居多年的美國都成為新冠肺炎重災區，加索（Pau Gasol）日前在《球員論壇》發表文章強調唯有齊心協力才有可能克服這一艱鉅挑戰，同時表示這將是一次長期抗戰，疫情過後經濟衝擊或者揭

NBA／威廉斯快艇創巔峰 教頭瑞佛斯當初竟不看好

威廉斯（Lou Williams）在2017年轉戰快艇開啟職業生涯又一春，分別在2018年與2019年連莊蟬聯年度最佳第6人獎項，不但與隊友哈瑞爾（Montrezl Harrell）組成堪稱聯盟最強板

NBA／有酒駕及招募醜聞史 大學傳奇教頭終入選名人堂

本應於明日公布的2020年籃球名人堂入選名單，今提前曝光，NBA三大傳奇退役球星鄧肯（Tim Duncan）、布萊恩（Kobe Bryant）、賈奈特（Kevin Garnett），這三人外奧克拉荷馬

NBA／球員2K電競賽登場 第1種子KD首日就落馬

聯盟官方舉辦球員參加限定《NBA 2K》電競錦標賽今日（4號）正式熱鬧開打，16位現役球員的8個對戰組合首先有4組率先登場，而第1種子杜蘭特（Kevin Durant）馬上就遭遇滑鐵盧，不敵第16種子

NBA／魔術師大衛布萊恩來訪 詹皇與AD直呼神奇

由知名魔術表演者大衛·布萊恩（David Blaine）所主持，美國節目《The Magic Way》日前推出最新一集，這次場景搬到湖人訓練場館，而參與魔術特技的人則變成是NBA球迷熟悉的詹姆斯（Le

NBA／陪觀眾回味自己好球 莫蘭特坦承已看過不下百次

過去在《ESPN》調查70位有票選NBA各大獎項資格的媒體記者的民調中，灰熊菜鳥衛莫蘭特（Ja Morant）以新人王第1名選票全票之姿，狠甩最大競爭者鵜鶘前鋒威廉森（Zion Williamson）

NBA／賈奈特退休儀式 瑞佛斯盼艾倫能出席和解

艾倫（Ray Allen）昔日離開塞爾蒂克，帶槍投靠綠衫軍當時宿敵熱火，引來隊友一致不諒解，至今雖有人選擇放下但也還有人心懷疙瘩，特別是賈奈特（Kevin Garnett）顯然是屬於後者。 由於

熱門新聞

NBA／球員2K電競賽登場 第1種子KD首日就落馬

NBA／2020名人堂明公布 Kobe、鄧肯、KG三人領銜

MLB／11年前在洋基新球場奪勝 美網站再度提起王建民

SBL／美國疫情嚴重 巴克利：慶幸我在台灣

NBA／家中沒籃框 字母哥：停賽後就未進行籃球訓練

NBA／賈奈特退休儀式 瑞佛斯盼艾倫能出席和解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。