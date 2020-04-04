NBA／有酒駕及招募醜聞史 大學傳奇教頭終入選名人堂

本應於明日公布的2020年籃球名人堂入選名單，今提前曝光，NBA三大傳奇退役球星鄧肯（Tim Duncan）、布萊恩（Kobe Bryant）、賈奈特（Kevin Garnett），這三人外奧克拉荷馬州大傳奇教頭薩頓（Eddie Sutton）也入選，但過程可不簡單。

年屆84歲的薩頓是公認最優秀的大學籃球教練之一，擔任過多所大學主帥，包括克雷頓大學（Creighton University）、阿肯色大學 （University of Arkansas）、肯塔基大學（University of Kentucky），以及奧克拉荷馬州立大學（Oklahoma State University）。

生涯整體戰績806勝、326敗，達成僅有10人辦到的800勝成績。另外，在肯塔基任教時曾率隊挺進NCAA錦標賽精英8強，1978年帶領阿肯色及1995、2004年在奧克拉荷馬州立大學期間，都有帶隊闖進最終四強賽。

儘管資歷豐富，進入名人堂之路可謂一波三折。在本次確定入選前，6次進入最後評選階段，但因酒駕歷史及招募醜聞，讓他遲遲無法如願。該招募醜聞發生於1989年，時任肯塔基助理教練、現任活塞教頭凱西（Dwane Casey）違規花錢招募米爾斯（Chris Mills）遭起訴，使薩頓苦受牽連。此外，陣中球員入學成績造假也讓薩頓的履歷被記上一筆，還因此丟了教練職位。