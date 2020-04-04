NBA／期待選秀日 柯爾：想選攻守俱佳球員

NBA目前無限期暫停，選秀日也可能因疫情影響延後，不過本季有極大機會握有狀元籤的勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）表示，十分期待選秀日的到來，且他的心中已有理想人選，「我要選一個在攻守兩端都有不錯能力的人。」

本季勇士戰力受到傷兵影響而大減，在停賽前戰績僅15勝50負，在全聯盟敬陪末座，外界都認為勇士本季有極大機會握有狀元籤。

而原本選秀會訂在美國時間6月25日、2020選秀樂透抽籤日則是在5月19日在芝加哥進行，不過受到疫情影響，目前能否如期舉行還不可知。

「我很期待選秀日的到來，那將會很有趣。」柯爾談到今年選秀時說，「我要選一個攻守兩端都有不錯能力的人。在一場比賽中他能盯防持球人嗎？能快速處理球嗎？還是說他是一個持球型的人？我所注意的都是這些細節，當你特別注意一個球員時，這些細節就很容易看出。」

柯爾強調，自己重視的是攻守兩端，因為特別當你進入到季後賽中，球員可能需要防守不同位置的人，「大個子能換防在他面前的後衛嗎？能換防另一個大個子嗎？他有足夠的力量和他對抗嗎？他們能正確解讀比賽嗎？這些都是我們面臨的問題。」

對於勇士可能選擇的人選，不少聯盟內部人士認為托平（Obi Toppin）和威斯曼（James Wiseman）是考慮人選，不過他們認為最有可能的人選還是喬治亞大學後衛愛德華（Anthony Edwards），且若是勇士獲得狀元籤，他們會開放交易。