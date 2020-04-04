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NBA／有信心重返聯盟 湯瑪斯：目標打到40歲
本季被巫師在季中交易至快艇隊後隨即遭裁掉的「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas），目前仍待待業，他近日作客一檔節目中表示，仍有信心能重返聯盟，且能打到40歲。
在2011年加入NBA後，湯瑪斯在塞爾蒂克隊打出代表作，但受到傷勢困擾，輾轉待過騎士、金塊、巫師，本季代表巫師出賽40場，繳出場均12.2分、3.7助攻，不過他在季中成為交易籌碼，被送往洛城後隨即遭裁。
儘管「失業人生」持續中，湯瑪斯仍有信心能留在聯盟中，「我的油箱裡還有很多油，我的目標一直都是打到40歲，我會繼續盡一切努力去達成這個目標。」
不過外界認為湯瑪斯在受到臀傷後，表現已不如當年，但他仍保持樂觀，「從我的角度來看，本季我從未缺席過，這是好的訊息，我已經有兩個球季沒能全勤和每天進步了，保持健康對我很重要，現在我的身體狀態很好，我就是努力保持，為將來的機會做好準備。」
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