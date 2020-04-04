快訊

直播／北部社區女保全傳染案受關注 指揮中心記者會14時召開

又是喝咖啡惹禍！ 旅行社主管確診急停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／有信心重返聯盟 湯瑪斯：目標打到40歲

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
湯瑪斯仍有信心能重返聯盟，且能打到40歲。 路透
湯瑪斯仍有信心能重返聯盟，且能打到40歲。 路透

本季被巫師在季中交易至快艇隊後隨即遭裁掉的「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas），目前仍待待業，他近日作客一檔節目中表示，仍有信心能重返聯盟，且能打到40歲。

在2011年加入NBA後，湯瑪斯在塞爾蒂克隊打出代表作，但受到傷勢困擾，輾轉待過騎士、金塊、巫師，本季代表巫師出賽40場，繳出場均12.2分、3.7助攻，不過他在季中成為交易籌碼，被送往洛城後隨即遭裁。

儘管「失業人生」持續中，湯瑪斯仍有信心能留在聯盟中，「我的油箱裡還有很多油，我的目標一直都是打到40歲，我會繼續盡一切努力去達成這個目標。」

不過外界認為湯瑪斯在受到臀傷後，表現已不如當年，但他仍保持樂觀，「從我的角度來看，本季我從未缺席過，這是好的訊息，我已經有兩個球季沒能全勤和每天進步了，保持健康對我很重要，現在我的身體狀態很好，我就是努力保持，為將來的機會做好準備。」

湯瑪斯 巫師 塞爾蒂克

延伸閱讀

NBA／湯瑪斯與克勞佛待價而沽 安吉點殘酷一面

相關新聞

NBA／2020名人堂明公布 Kobe、鄧肯、KG三人領銜

二月中籃球名人堂公布2020年梯次最終入選名單，其中包含布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）、...

NBA／聯盟盼球員減半薪共體時艱 工會改提減25%

全美疫情持續升溫讓NBA復賽日期遙遙無期，且停賽造成巨額經濟損失，NBA向球員工會（NBPA）提議從4月15日起讓球員薪...

NBA／家中沒籃框 字母哥：停賽後就未進行籃球訓練

受到新冠肺炎疫情影響，NBA除了全面停賽外，聯盟還下達禁令，球隊禁止團體訓練與關閉場館訓練設施，球員只能在家利用現有資源...

NBA／期待選秀日 柯爾：想選攻守俱佳球員

NBA目前無限期暫停，選秀日也可能因疫情影響延後，不過本季有極大機會握有狀元籤的勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）表...

NBA／有信心重返聯盟 湯瑪斯：目標打到40歲

本季被巫師在季中交易至快艇隊後隨即遭裁掉的「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas），目前仍待待業，他近日作客一檔節...

NBA／疫情嚴峻 喬治信心喊話籲團結度過難關

美國新冠肺炎確診人數現已是全球最多，疫情嚴重程度令人無比擔憂，NBA球星也運用本身發聲平台，再次呼籲大眾務必遵守防疫原則，且最重要的是千萬不要自怨自艾，快艇前鋒喬治（Paul George）就自拍1段

NBA／復賽最後希望 賭在拉斯維加斯

在ＮＢＡ仍是以復賽為前提的情況下，昨天就傳出聯盟當前唯一復賽的希望，就寄託在「賭城」拉斯維加斯上，將聯盟卅支球隊集中管理，來避免因為主客場制出現感染風險。

NBA／受訪替羅斯抱屈 克勞佛：未受應有尊重

3屆年度最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）長時間待業，今日接受採訪，提到自己最欣賞「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），也替他打抱不平，認為羅斯過去有段時間未受到應有的尊重。

NBA／勇士自辦「環法自行車賽」 柯瑞放話挑戰飛輪寶座

柯瑞（Stephen Curry）先前自己透露，花了5個小時終於在自家裝設好籃球架，且之後還準備在自家車道劃上三分線，事實上他手邊工作也一直沒有停歇下來，一方面「監督」1歲多的兒子體能訓練，還跟隊友透

NBA／巴特勒憶被交易獲意外財 犒賞韋德與安東尼

巴特勒（Jimmy Butler）日前進行Instagram直播時，揭露自己得知被公牛交易至灰狼時，正和韋德（Dwyane Wade）及安東尼（Carmelo Anthony）在法國巴黎度假，他當下情

NBA／談德佬對自己的影響 波爾辛吉斯：想和他一樣優秀

2018-19賽季中被交易至獨行俠後，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）並未在該季為獨行俠出賽任何一場比賽，而是選擇依照球團指示，繼續專心照料左膝的傷勢。 儘管無法馬上和新隊友們

NBA／誤發涉嫌種族歧視影片 唐西奇急致歉

唐西奇（Luka Doncic）日前在個人推特分享影片，是關於美國球員對歐籃觀眾排山倒海場邊唱和聲浪感到無比震驚的模樣，卻意外惹出種族歧視爭議，他也趕緊刪除影片並發文致歉，更主動聯繫跳出來批評自己的意

熱門新聞

中職／無緣「薪」一哥 胡金龍遭減薪仍有複數年約

中職／連兩戰先發表現不佳 洪總：索沙變soso

NBA／2020名人堂明公布 Kobe、鄧肯、KG三人領銜

NBA／家中沒籃框 字母哥：停賽後就未進行籃球訓練

日職／藤浪上壽司趴染肺炎？ 與會者爆料事件始末

NBA／談德佬對自己的影響 波爾辛吉斯：想和他一樣優秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。