NBA／聯盟盼球員減半薪共體時艱 工會改提減25%
全美疫情持續升溫讓NBA復賽日期遙遙無期，且停賽造成巨額經濟損失，NBA向球員工會（NBPA）提議從4月15日起讓球員薪資砍半，不過球員工會則提出下月中起減薪25％，目前雙方仍在協議中。
NBA訂定每月1日及15日為球員發薪日，將球員薪水採分期方式給付，而根據NBA勞資協議，若因傳染病、天災等不可抗力因素，導致聯盟當局無法在這些事件下繼續履行現行的勞資集體議價協議時，球隊老闆就有權在剩餘賽季遭取消的情況下，按比例扣除球員薪水。
聯盟在上個月曾表示，將會保障球員在4月1日的發薪日能照領全薪，不過之後可能會做出調整，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）就透露，聯盟希望球員從15日開始減薪五成，但球員工會則提出，希望能在下月中開始減薪25%，雙方仍在協商中。
在目前新冠肺炎疫情仍看不到盡頭的情況下，若是最終賽季直接取消，根據《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）日前報導，以湖人球星詹姆斯（LeBron James）為例，他平均每場將損失40萬美元（約台幣1200萬元）。
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