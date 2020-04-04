NBA／2020名人堂明公布 Kobe、鄧肯、KG三人領銜

二月中籃球名人堂公布2020年梯次最終入選名單，其中包含布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）等昔日聯盟超級巨星，今天美媒搶先曝光得獎名單，先前入選的8人都順利上榜，官方預計將在4月5日宣布。

布萊恩、鄧肯與賈奈特等三人共握有11座總冠軍、48度入選NBA全明星、4座年度MVP，且三人雖在不同年進入NBA，卻都在2016年退休，因此共同在今年獲得名人堂提名資格。

名人堂主席同時也是美國籃協主席的柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）表示，關於名人堂入選者都有一套標準，像是全明星、年度第一隊、總冠軍等，「通常每一年都有一個人在這榮譽中脫穎而出，但這一次有了三個，這數量令人難以置信。」

今年NBA遭逢布萊恩搭機意外驟逝的噩耗，之後又因為新冠肺炎疫情導致賽季停擺，而名人堂的得獎名單也為今年充滿哀傷的NBA注入一股正向力量，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）就說：「我想我們都非常期待它。」

除了這三人外，另五位得獎者分別是穆基（Baylor Kim Mulkey）、史蒂文斯（Barbara Stevens）、薩頓（Eddie Sutton）、湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）及卡欽斯（Tamika Catchings）。