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NBA／家中沒籃框 字母哥：停賽後就未進行籃球訓練

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

受到新冠肺炎疫情影響，NBA除了全面停賽外，聯盟還下達禁令，球隊禁止團體訓練與關閉場館訓練設施，球員只能在家利用現有資源維持體能與手感，公鹿隊當家球星安戴托昆波Giannis Antetokounmpo）透露，因家中沒有籃球場地，從停賽起就沒有進行籃球訓練。

全美疫情持續升溫，大多數人都盡量避免外出，球員也都宅在家裡防疫，而為了維持體能與球感，球員必須想辦法從現有環境去進行訓練，安戴托昆波在電訪時透露，停賽後一直待在位於威斯康辛州的家中，平時的主要工作就是煮飯、洗衣、陪伴家人和進行個人訓練。

「大致上我透過這樣的方式維持住自己比較好的狀態，但是我沒有打籃球。」安戴托昆波表示，雖然球隊有提供幫助，給了球員飛輪和一些居家訓練設備，也提供了食物，但是家中並沒有籃球場地，自己從停賽起就沒有進行籃球訓練。

「我家沒有籃框，許多NBA球員家中都有籃框，但我只能進行居家訓練，比如騎腳踏車、跑跑步機、重訓，但是沒辦法打籃球。」安戴托昆波認為，雖因停賽讓職業球員獲得更多與家人相聚的時光，但他相信隊上的每個人都十分想念籃球，想念大家一起打球的日子。

安戴托昆波 NBA Giannis Antetokounmpo

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