NBA／受訪替羅斯抱屈 克勞佛：未受應有尊重

3屆年度最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）長時間待業，今日接受採訪，提到自己最欣賞「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），也替他打抱不平，認為羅斯過去有段時間未受到應有的尊重。

克勞佛曾在2017-18賽季效力灰狼，與羅斯合作過，閱歷羅斯數不清努力的時刻，因此對於這位前MVP能重拾身手完全不訝異，但認為羅斯在此前沒有獲得足夠的肯定。

克勞佛向《Heavy.com》的記者羅賓森（Brandon Robinson）說：「我愛看他打球，他之前曾被球隊釋出，但我覺得人們沒有給予應有的尊重，大家應該從不同的角度來看待他。」

另外也強調：「他是名人堂等級的球員，非常不可思議，也格外幽默風趣，為人相當誠懇，我會永遠支持他。我喜歡看他比賽，他一直都知道他自己是誰，從來沒變過，不論是在騎士還是在灰狼，就算被爵士釋出過，但他一直都知道自己有什麼能耐。」