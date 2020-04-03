快訊

美國駐日大使館警告 日本疫情將大爆發

震驚時尚界！義大利傳奇鞋王Sergio Rossi疑因新冠肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／受訪替羅斯抱屈 克勞佛：未受應有尊重

聯合新聞網 / 綜合報導
克勞佛受訪替昔日隊友羅斯抱不平。 美聯社
克勞佛受訪替昔日隊友羅斯抱不平。 美聯社

3屆年度最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）長時間待業，今日接受採訪，提到自己最欣賞「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），也替他打抱不平，認為羅斯過去有段時間未受到應有的尊重。

克勞佛曾在2017-18賽季效力灰狼，與羅斯合作過，閱歷羅斯數不清努力的時刻，因此對於這位前MVP能重拾身手完全不訝異，但認為羅斯在此前沒有獲得足夠的肯定。

克勞佛向《Heavy.com》的記者羅賓森（Brandon Robinson）說：「我愛看他打球，他之前曾被球隊釋出，但我覺得人們沒有給予應有的尊重，大家應該從不同的角度來看待他。」

另外也強調：「他是名人堂等級的球員，非常不可思議，也格外幽默風趣，為人相當誠懇，我會永遠支持他。我喜歡看他比賽，他一直都知道他自己是誰，從來沒變過，不論是在騎士還是在灰狼，就算被爵士釋出過，但他一直都知道自己有什麼能耐。」

相關新聞

半人半神將回歸凡間 卡特值得更好的謝幕

今年球季對被封為半人半神的卡特(Vince Carter)來說，本該是充滿紀念意義的退休賽季。卡特原先規劃在本季結束後高掛球鞋，現在卻因為肺炎疫情影響而打亂了所有盤算。身為聯盟當今最年長的球員，43歲

NBA／若賽季就此結束 卡特：我已是贏家

NBA目前處於無限期停賽階段，在全美新冠肺炎疫情持續升溫的情況下，復賽恐遙遙無期，這也讓外界認為，已宣告本季是最後一季的...

NBA／保羅暢談往事：離開快艇後更欣賞葛里芬

現在效力雷霆隊的保羅（Chris Paul）過去曾與葛里芬（Blake Griffin）在快艇隊擔任多年隊友，不過昔日聯...

NBA／受訪替羅斯抱屈 克勞佛：未受應有尊重

3屆年度最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）長時間待業，今日接受採訪，提到自己最欣賞「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），也替他打抱不平，認為羅斯過去有段時間未受到應有的尊重。

NBA／談德佬對自己的影響 波爾辛吉斯：想和他一樣優秀

2018-19賽季中被交易至獨行俠後，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）並未在該季為獨行俠出賽任何一場比賽，而是選擇依照球團指示，繼續專心照料左膝的傷勢。 儘管無法馬上和新隊友們

NBA／勇士自辦「環法自行車賽」 柯瑞放話挑戰飛輪寶座

柯瑞（Stephen Curry）先前自己透露，花了5個小時終於在自家裝設好籃球架，且之後還準備在自家車道劃上三分線，事實上他手邊工作也一直沒有停歇下來，一方面「監督」1歲多的兒子體能訓練，還跟隊友透

NBA／巴特勒憶被交易獲意外財 犒賞韋德與安東尼

巴特勒（Jimmy Butler）日前進行Instagram直播時，揭露自己得知被公牛交易至灰狼時，正和韋德（Dwyane Wade）及安東尼（Carmelo Anthony）在法國巴黎度假，他當下情

NBA／誤發涉嫌種族歧視影片 唐西奇急致歉

唐西奇（Luka Doncic）日前在個人推特分享影片，是關於美國球員對歐籃觀眾排山倒海場邊唱和聲浪感到無比震驚的模樣，卻意外惹出種族歧視爭議，他也趕緊刪除影片並發文致歉，更主動聯繫跳出來批評自己的意

NBA／美國人普遍不戴口罩 馬布瑞大聲疾呼落實防疫

旅居多年中國且現為CBA聯賽隊伍總教練，馬布瑞（Stephon Marbury）對新冠肺炎衝擊有最先第一手經驗，他日前更透露已著手與中國廠商進行協調，希望購買1000萬個N95口罩給正受疫情嚴重侵襲的

NBA／卡特澄清非自己親簽 媒體人秀收藏一場空

日前美國運動媒體《The Athletic》官方推特請網友分享自己體育相關收藏，前《NBA TV》主持人梅勒斯（Tas Melas）貼出自己所有的暴龍舊觀賽指南，並宣稱花了125美元才在拍賣買到這號稱

NBA／球員嘆全職父親難當 海瓦德自爆看了35次冰雪奇緣

許多NBA球員居家自主隔離期間都把握難得親子時光，扮演起過往四處旅行移動職業生活難以兼顧的好爸爸角色，一時之間轉換也讓部份人有些不知所措。 像是有3個女兒的海瓦德（Gordon Hayward）

NBA／挑湖人舊比賽當教材 黃蜂上下讚嘆拜能身手

NBA賽季全面停擺且球員處於居家自主隔離，各隊因應這史無前例狀況都只能見招拆招，想辦法維持基本運作，黃蜂主帥博雷戈（James Borrego）就決定，挑過往季後賽系列戰跟球員一同觀賞，並分析討論其中

熱門新聞

NBA／忘關直播批卡珍斯遭外流 2K營銷總監公開道歉

半人半神將回歸凡間 卡特值得更好的謝幕

NBA／挑湖人舊比賽當教材 黃蜂上下讚嘆拜能身手

中職／無緣「薪」一哥 胡金龍遭減薪仍有複數年約

NBA／若賽季就此結束 卡特：我已是贏家

NBA／保羅暢談往事：離開快艇後更欣賞葛里芬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。