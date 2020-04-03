NBA／保羅暢談往事：離開快艇後更欣賞葛里芬

現在效力雷霆隊的保羅（Chris Paul）過去曾與葛里芬（Blake Griffin）在快艇隊擔任多年隊友，不過昔日聯盟進攻最恐怖二人組，卻在最後階段不歡而散，近日保羅作客一檔節目時暢談往事，他坦言離開快艇後，更加欣賞葛里芬。

保羅和葛里芬的快艇被稱為「空接之城（Lob City）」，他們也是當時聯盟中進攻最恐怖的二人組之一，而保羅在2017年被快艇交易至火箭，葛里芬則和快艇續約一紙五年1.7億美元合約，當時還傳出兩人不合的報導。

近日保羅坦言離開洛城後，更加欣賞葛里芬，「認真的說，這些事情只有失去後你才會意識到，我一直在想這些事情，我和葛里芬存在著這樣的問題，但當我離開快艇後，我反而更加欣賞葛里芬。」

而在火箭待了兩年後，保羅再度成為交易籌碼，他被火箭交易至雷霆，談到這次的交易案，保羅並未感到受挫，唯一讓他難過的是不得不因此遠離家人，「當來到奧克拉荷馬時，我的想法就是要證明自己，我必須向雷霆隊友、教練及隊內每個人證明自己，仍可以做到一切。」