NBA／若賽季就此結束 卡特：我已是贏家

NBA目前處於無限期停賽階段，在全美新冠肺炎疫情持續升溫的情況下，復賽恐遙遙無期，這也讓外界認為，已宣告本季是最後一季的「飛人」卡特（Vince Carter）職業生涯已經落幕，但卡特認為，不論賽季結果如何，自己都是贏家。

43歲的卡特已在聯盟征戰22個球季，是現役最老的球員，同時也是NBA史上首位跨過四個世代的球員，他在本季球季開打前就宣告，這會是自己的最後一個球季。

在3月12日傳出爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）感染新冠肺炎前，老鷹與尼克隊的比賽已經開打，兩隊鏖戰到延長賽，卡特雖在最後時刻投進一顆三分球，但最終仍由尼克以136：131勝出。

比賽結束後就傳出NBA無限期停賽的消息，加上疫情持續升溫，復賽恐遙遙無期，外界也認為卡特的職業生涯就隨著這顆三分球劃下句點。

近日卡特參與一擋節目，談到自己對於停賽及退役的感想，他表示，如果本賽季真的就這樣結束了，他對自己的NBA結局感到滿意，「我現在可以這麼說，誰知道這個賽季會是怎樣的走向呢？但不管怎樣，不論結果如何我都是個贏家了。」

雖然外界對於卡特的生涯若就此結束感到惋惜，但他說：「如果那是最後一場比賽、最後一次投籃，我投進了最後一球，我對此很冷靜，對自己的職業生涯及這一切的結局，都覺得非常好。」