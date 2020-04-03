NBA／傳鮑爾二弟買球隊 NBL：未收到申請

即將投入NBA選秀的18歲拉梅羅（LaMelo Ball），近日傳出與經紀人傑克森（Jermaine Jackson）一起買下先前效力的澳洲職業聯賽（NBL）伊瓦拉老鷹隊，不過NBL官方發出聲明，表示該隊尚未完成交易，且目前未收到任何經營權轉移的申請。

拉梅羅未向其他球員一樣就讀大學打NCAA，而是決定前往澳洲打球，他本季效力伊瓦拉老鷹，在澳洲聯賽打了12場比賽，繳出場均17分、7.4籃板、6.8助攻的優異表現，卻因腳傷球季提前報銷，不過外界仍看好他有首輪前五順位的機會。

不過在投入選秀前，傳出拉梅羅與經紀人傑克森買下球隊的消息，傑克森向《ESPN》表示，「我們擁有了球隊，這已經完成了。」

傑克森透露，拉梅羅非常喜歡在澳洲度過的時光，這也讓他決定讓澳洲成為他未來的一部分，尤其是目前球隊正面臨到財務問題時，「拉梅羅很喜歡當地的球迷，也熱愛這個社區，他們向他張開雙臂，也讓我們覺得這是自己的家。」

「因次當我們聽到球隊正經歷的問題時，我們討論後並作出購買球隊的決定。」不過傑克森強調，購買球隊後拉梅羅的重心仍會擺在NBA上，球隊的部分將會聘請合適人選來管理，且傑克森認為，在拉梅羅買下球隊後，當地的高中生可能會因為拉梅羅而想要加入球隊。

不過NBL隨後發表聲明，表示老鷹尚未完成出售，他們現在要釐清拉梅羅與伊瓦拉老鷹的關係，因為雖然確定拉梅羅與傑克森有討論過購買事宜，但NBL還要跟現任老鷹老闆討論對球隊最佳的決定。

NBL也表示，目前尚未收到任何經營權轉移的申請，且NBL也保有最終的批准權。