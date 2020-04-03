NBA／金塊結束14天居家隔離 染疫者已無症狀

新冠肺炎疫情重創美國，確診人數已躍居全球之冠，金塊隊在兩周前傳出有一人感染新冠肺炎，根據美媒報導，金塊隊結束14天的居家隔離，且該名染疫的成員目前已無症狀。

NBA在3月12日傳出爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）確診後立即宣布停賽，之後活塞、籃網、金塊及湖人隊都陸續傳出確診消息，紐約尼克隊老闆多蘭（James Dolan）也在五天前確診新冠肺炎，成為首位確診新冠肺炎的美國職業球團老闆。

不過經過幾天治療，陸續傳出球員康復的消息，金塊隊今天完成14天的居家隔離，且該名染疫成員已沒有症狀，不過金塊並未透露該成員是否為球員。

根據之前金塊的說法，這名確診者是在3月16日接受採檢，報告在19日出爐，檢查結果呈現陽性，而他是透過州醫療人員進行檢測，並非私人機構，金塊也決定除非陣中人員有出現症狀，否則任何人都不會接受檢測。

至於球隊訓練部分，金塊在3月16日關閉球場後，球隊訓練改採視訊方式進行，球團透過訊息與球員保持聯繫，訓練員也會督促球員在家訓練。